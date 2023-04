Kirchhofer Abwehr gegen Rostock hart gefordert

Von: Ralf Ohm

Letzte Anweisungen vor dem Auftakt in der Aufstiegsrunde: Trainer Martin Schwarzwald (r.) justiert noch mal die Abläufe im SG-Angriff. © Richard Kasiewicz

Jetzt gilt‘s für die SG 09 Kirchhof. Geht‘s ans Eingemachte. Darum, ob der heimische Handball-Drittligist die angepeilte Rückkehr in die 2. Liga verwirklichen und mit dem Polster eines Sieges in die folgenden zwei Auswärtsspiele der Aufstiegsrunde zum Unterhaus gehen kann. Voraussetzung: ein Erfolgserlebnis im Auftaktspiel gegen den Rostocker HC (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Rostock/Kirchhof - Eine knifflige, den hohen Zielen angemessene Aufgabe. Reisen die Norddeutschen doch mit dem Rückenwind eines souveränen Staffelsieges sowie eines 30:27-Coups bei der HSG Freiburg an. „Das war schon stark“, zeigt sich SG-Trainer Schwarzwald beeindruckt. Davon, „dass Rostock jederzeit kühlen Kopf bewahrt hat.“ Auch nach einem 8:11-Rückstand (20.), um dann das Spiel zu drehen und souverän nach Hause zu bringen. Für HC-Coach Buttig „ein erster wichtiger Schritt“. Sein Plan: ein weiterer Erfolg bei der SG 09, um dann zu Hause gegen Gröbenzell bereits im dritten Spiel den Aufstieg perfekt zu machen.

Trotzdem. Geplant war derlei Ansinnen nicht. „Wir wollten eigentlich nach zwei Jahren Abstiegskampf nur stressfrei durch die Saison kommen“, erklärt der 35-jährige A-Lizenz-Inhaber. Zumal personell (fast) alles unverändert geblieben war. Ausnahme: Dominic Buttig stieg vom A-Jugend- zum Frauentrainer auf und Nele Reimer kehrte zu ihrem Heimatverein zurück. Die ehemalige Nationalspielerin, die in der Bundesliga u.a. für Leipzig und Bietigheim auf Torejagd gegangen war, die nach dem Auskurieren einer Schulterverletzung ganz schnell zur Führungsspielerin des jungen Teams aufstieg. Einen „tollen Abschluss aus der zweiten Rehe“ wird der 27-Jährigen von Martin Schwarzwald attestiert, was die Rückraumspielerin mit 83 Treffern in 17 Spielen in der Staffel Nordost untermauerte. In Freiburg traf sie neun Mal.

Zudem hat Nele Reimer mit Martina Corkovic (86/18) ein kongeniale Partnerin in Rostocks Aufbaureihe gefunden. Die ehemalige kroatische Beachhandball-Nationalspielerin, „die immer für eine überraschende Aktion gut ist“ (Schwarzwald). Dazu kommen mit Nicole Rotfuß und Lara Brezenci zwei durchsetzungsstarke und superschnelle Flügelspielerinnen, in der normalen Punkterunde für fast 200 HC-Tore zuständig.

„Da kommt auf unsere Abwehr Schwerstarbeit zu“, weiß Martin Schwarzwald, der wieder auf die für die Gegner so unangenehme 5:1-Deckung setzt. Die Gäste haben zwei Systeme (6:0 und 3:2:1) in petto, worauf der SG-Coach seine Schützlinge natürlich vorbereitet hat. Einen Minizyklus von fünf Trainingswochen nutzte er außerdem zur „Kopfarbeit“ mit dem Ziel, steigenden Druck positiv zu verarbeiten („Wer keinen Druck hat, von dem wird nichts erwartet“). Scheinbar erfolgreich: „Alle Mädels brennen, alle wollen wichtig sein.“ Die Vorfreude wird noch gesteigert durch eine volle Halle. „Das kann ein Faktor sein“, mutmaßt Rostocks Trainer. Gemeint ist ein Vorteil für Kirchhof.