Kirchhofer Finale gegen Frankfurt/Oder

Von: Ralf Ohm

Will sich unbedingt mit dem Aufstieg von der SG 09 Kirchhof verabschieden: Torfrau Aleksandra Orowicz. © Richard Kasiewicz

Die Dramaturgie lässt keine Wünsche offen. Denn: spannender, ja dramatischer geht‘s nicht. „Ein echtes Finale“, sagt Martin Schwarzwald, Trainer der SG 09 Kirchhof, über das letzte Spiel des heimischen (Noch-) Drittligisten in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gegen den Frankfurter HC (Sa. 18 Uhr Stadtsporthalle Melsungen).

Kirchhof/Frankfurt (Oder) - Die vorausgegangenen vier Spieltage sind Makulatur, denn nur der Sieger steigt auf, gesellt sich zum HCD Gröbenzell und zur HSG Freiburg, die es bereits geschafft haben (siehe Hintergrund).

„Es geht wieder bei Null los“, frohlockt Frankfurts Coach Wolfgang Dahlmann. Und begreift das als unverhoffte Chance, doch noch mal mit seinem Team nach den Sternen zu greifen. Denn das hatte sich nach zwei Heimniederlagen (23:29 gegen Gröbenzell, 22:25 gegen Freiburg) eigentlich schon aus dem Aufstiegskampf verabschiedet, dann aber durch ein unverhofftes 24:23 in Rostock Wiederauferstehung gefeiert.

Entsprechenden „Rückenwind“ macht der SG-Coach beim Gegner aus, der nach eigenen Angaben gar nicht mehr mit dieser Chance gerechnet hatte. Nun aber laut Dahlmann diese Gelegenheit beim Schopfe packen will: „Wenn sich eine solche Tür öffnet, wollen wir auch durchgehen.“

Mit einer vor der Saison erheblich verjüngten Mannschaft, die bereits mit dem zweiten Platz in der Nord-Ost-Staffel überraschte und die zu 80 Prozent aus Spielerinnen der eigenen A-Jugend besteht, die das Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft erreicht hat. U 18-Nationalspielerin Elisabeth Lück beispielsweise, die zusammen mit der 18-jährigen litauischen Nationalspielerin Vakare Damuleviciute ein durchschlagskräftiges Duo im linken Rückraum bildet. Im rechten wirbelt die zweikampfstarke Landsfrau Gerda Kairyte, die zudem mit Rechtsaußen Nada Zelfani, eine tunesische Nationalspielerin, bestens harmoniert.

Schwerstarbeit für Schwarzwald-Team

Am Kreis bietet der Deutsche Meister von 2004, der seit der Insolvenz 2013 in der 3. Liga spielt, mit Gina Kaczmarek (17 Jahre) ein weiteres Talent und mit der ehemaligen polnischen Nationalspielerin Kamila Szczecina (34) einen Routinier auf. „Kopf“ der Mannschaft ist die Regisseurin Vlada Kosmina, eine ukrainische Nationalspielerin.

„Da kommt Schwerstarbeit auf uns zu“, weiß Kirchhofs Trainer. Ebenso um die kämpferischen Tugenden („Die geben nie auf“) des Gegners, der sich zudem auf seine exzellente Torfrau Ahley Busse, eine der Matchwinnerinnen in Rostock, verlassen kann. Das gilt indes mindestens genauso für Kirchhofs Rückhalt Aleksandra Orowicz, die am Samstag wie Kreisläuferin Paulina Harder ihr letztes Spiel im SG-Trikot bestreiten wird und sich unbedingt mit dem Aufstieg verabschieden will. Mut macht der Punktgewinn im Hexenkessel von Gröbenzell ebenso wie der souveräne Heimauftritt gegen Rostock, aber auch die (selbstgeschaffene) Ausgangsposition.

„Wir haben es vor heimischen Publikum selbst in der Hand, unser Ziel zu erreichen. Und diese Chance wollen wir unbedingt nutzen“, betont Anna-Maria Spielvogel den Siegeswillen ihrer Mannschaft. Keine Frage, die quirlige Rückraumspielerin und ihre Mitstreiterinnen wissen, um was es geht: um alles oder nichts.