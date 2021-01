Kirchhofs Angriff kommt beim 20:25 gegen Harrislee nicht auf Touren

2. Bundesliga

+ © Richard Kasiewicz Verbissener Kampf um den Ball: Kirchhofs Diana Sabljak (l.) und Marieke Paulsen (Harrislee). Auch die verbesserte Kapitänin konnte die Niederlage nicht verhindern. © Richard Kasiewicz

Dieses Mal war die Hypothek zu groß. Die Last eines 9:13-Pausenrückstandes zu schwer, um in der zweiten Halbzeit noch die Wende schaffen. Was vor einer Woche in Freiburg beim 23:22 gelang, ging gegen den TSV Nord Harrislee schief. Statt sich mit dem zweiten Erfolg in Folge aus der Abstiegszone der 2. Handball-Bundesliga (vorerst) zu verabschieden, ist die SG 09 Kirchhof nach der 20:25 (9:13)-Heimpleite weiterhin mittendrin.