Vipers bleiben in der Bundesliga: 30:26-Sieg in Buxtehude sichert den Klassenerhalt

Und ab damit: Anika Hampel setzt sich gegen Magda Kasparkova (Buxtehude) durch. Die Spielmacherin hat nicht nur wegen ihrer sieben Tore großen Anteil an Sieg der Wildunger Mannschaft. Teamkollegin Annika Ingenpaß (rechts) schaut zu. © Jan Iso Jürgens

Da ist der Punkt! Es sind sogar gleich zwei. Die Wildunger Handballerinnen spielen auch in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga. Die Mannschaft von Trainerin Tessa Bremmer schaffte mit dem 30:26-Sieg (15:10) beim Buxtehuder SV den Klassenerhalt aus eigener Kraft.

Buxtehude – Das Team wendete mit diesem Erfolg auch die drohende Relegation ab.In diesen sauren Apfel muss nun der BSV Sachsen Zwickau beißen, der trotz des 27:25-Sieges gegen Absteiger VfL Waiblingen, die zwei Spiele gegen Frisch Auf Göppingen um den Bundesligaerhalt bestreiten muss.

Die Spielerinnen der Vipers hatten den Ernst der Lage von Beginn an erkannt und sie boten nahezu 60 Minuten lang eine konzentrierte Leistung. Sie überstanden diesmal sogar eine Phase, wo man ihnen das Nervenflattern förmlich angesehen hat.

Es war Anfang der zweiten Halbzeit, sie verspielten gerade den Fünf-Tore-Vorsprung, den sie sich mit einer guten ersten Halbzeit erarbeitet und erspielt hatten. Binnen zwölf Minuten ließen sie Buxtehude wieder herankommen und der Tabellensiebte gleich zum 19:19 aus.

Mannschaft sendet in brenzliger Lage andere Signale

Schlechte Erinnerungen aus den jüngsten Spielen kamen hier möglicherweise bei der Wildunger Mannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerteam hoch, nein, nicht schon wieder diese gravierende Kehrtwende in Richtung Niederlage. Doch diesmal sendete die Mannschaft ihrem Gegner ein anderes Signal, das der eigenen Stärke: Stopp, bis hierhin und nicht weiter!

Das Nervenkostüm der Wildungerinnen was endlich engmaschiger gestrickt, das die Buxtehuder Spielerinnen es nicht durchdringen konnten. Die Vipers wehrten sich nun. Angeführt von Anika Hampl und Jana Scheib und einer guten Torfrau Manuela Brütsch holten sich die Vipers einen Zwei-Tore-Vorsprung zurück. Den glichen die Gastgeberinnen durch das 21:21 (48.) aber noch aus.

Wildunger Dominanz in der Schlussphase

Wildungen ging nun wieder in Führung, aber für mehr als ein Tor reichte es zunächst nicht. Erst eine Kombination Scheib-Tor, Brütsch-Parade, Scheib-Tor innerhalb von 75 Sekunden brachte wieder mehr Abstand zwischen diesen Mannschaften. Es stand nun 25:23 und von da an ging Wildungen wieder besseren Zeiten entgegen. Ein weiteres Tor von Jana Scheib zum 27:24 sorgte wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung (56.). Damit war der eine wichtig Punkt zum Klassenhalt so gut wie sicher.

Die Schlussphase war noch einmal pure Wildunger Dominanz. Nun traf auch Rechtsaußen Maksi Pallas zum 28:25. Von den beiden Außenpositionen der Vipers kam außer verworfenen Bällen erneut sehr wenig. Diesmal war es egal, denn ruckzuck war das Wildunger Team nun wieder mit fünf Toren vorn. Der Rest war pure Freude im Siegeskreis. Mit diesem schönen Bild endet für die Vipers eine Berg-und-Tal Saison auf dem Berg. (rsm)