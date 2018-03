Körle/Guxhagen muss nach Niederlage in Baunatal weiter zittern

Schwalm-Eder. Das war deutlich. Die MSG Körle/Guxhagen musste sich bei der HSG Baunatal mit 21:32 geschlagen geben und liegt fünf Spieltage vor Saisonende nur noch vier Punkte vor den Abstiegsplätzen der Handball-Landesliga.

HSG Baunatal - MSG Körle/Guxhagen 32:21 (11:6). „Wir haben uns gut auf die offensive 5:1-Deckung der Gäste vorbereitet, aber wir haben das nicht abgerufen“, ärgerte sich Oliver Fritzschner der anstelle des erkrankten MSG-Trainers Udo Horn auf der Bank saß.

Erst in der neunten Minute erzielte Tom Küllmer den ersten MSG-Treffer (3:1). In der Folge kämpften sich die Gäste zurück in das Spiel und gingen in der 16. Minute sogar mit 5:4 in Führung. Ab der 20. Minute gelang dem Aufsteiger jedoch nichts mehr und die Gastgeber zogen bis zur Halbzeit auf 11:6 davon. Nach der Pause änderte sich nichts am Spielverlauf, auch weil die MSG sich ungewohnt unsicher im Spielaufbau präsentierte und den Gegner mit technischen Fehlern zum, Gegenstoß einlud.

Tore MSG: Küllmer 7, Kienast 3, Imke 1, Ju. Lanatowitz 1, Ja. Lanatowitz 5/4, Berninger 2, Vaupel 2.

TSV Ost-Mosheim - HSG Fuldatal/Wolfsanger 21:30 (7:19). TSV-Trainer Mario Lubadel fand nach der deutlichen Heimpleite klare Worte. „Das war ein blamabler Auftritt“, sagte der 50-Jährige und ergänzte: „Bei einigen Spielern stimmt offensichtlich die Einstellung nicht.“

So sollte das 1:0 durch Jan-Uwe Berz (3.) die einzige Führung der Hochländer bleiben. Nach dem 9:23 (36.) drohte dem TSV eine Pleite der besonderen Art. Immerhin: Die nachfolgende Schadensbegrenzung gegen die nachlassenden Gäste gelang.

Tore TSV: Wicke 1, Staubesand 3, Hagemann 1, Wunderlich 3, Berz 3, Koot 2, Imberger 7/2, Proll 1.