Melsungen 40 Minuten dran, dann fehlten die Körner

Von: Ralf Ohm

In luftigen Höhen: Tom Wolf (l.), neunfacher Torschütze der mJSG, wird hier vom Berliner Moritz Wanjura geblockt. © Pressebilder Hahn

Nackte Ergebnisse lügen nicht. Aber sie spiegeln häufig die wahren Kräfteverhältnisse auch nicht so ganz wider. Das 22:28 der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen gegen die Füchse Berlin im Achtelfinal-Hinspiel um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft etwa unterschlägt, dass die Gastgeber gegen dem Favoriten 40 Minuten Paroli boten. Auf Augenhöhe waren, um dann in der Schlussphase distanziert zu werden.

Melsungen - „Da war mehr drin“, gestand denn auch mJSG-Trainer Sviridenko, ohne am „verdienten Sieg“ der Hauptstädter zu rütteln. Die sich indes in der Anfangsphase erst mal schütteln mussten, als sie nach 129 Sekunden mit 3:0 zurücklagen. Die quirligen Julian Kreile und Jonathan Atting hatten sie vor 500 begeisterten Zuschauern in der Stadtsporthalle kalt erwischt. Aber auch geweckt, denn die Antwort folgte prompt: fünf Treffer in Folge zum 3:5 (9.).

Von nun an war‘s weitgehend ausgeglichen. Weil Tom Wolf verlässlich aus der zweiten Reihe traf und Spielmacher Kreile gegen die Berliner „Riesen“ im Mittelblock (Reichhardt/Wanjura) immer wieder eine gute Idee auf Lager hatte. Selbst per Wackler ging oder Kreisläufer Wilfer fand. Dass er nach einem Foul an sein Pendant Julian Kusche nach 19 Minuten die „Rote Karte“ sah, war folglich eine herbe Schwächung der Gastgeber.

Die die Nordhessen freilich erst mal wegsteckten. „Wir haben uns nach seinem Ausscheiden noch mal so richtig gepuscht“, erklärte Rechtsaußen Stehl den folgenden Kraftakt, wobei der Melsunger Schwede die Regie übernahm. Erfolgreich so weit die Füße trugen. Was auch für Torjäger Wolf galt.

Und als dann nach dem Wechsel auch noch Torwart Nils Vollmüller aufblühte und sogar einen Siebenmeter von Jan Grüner parierte, war die mJSG beim 15:17 durch Atting (32.) dran. Der Favorit wackelte, zeigte Nerven, ohne gänzlich den Durchblick in dieser hektischen Phase - sechs Zeitstrafen in sieben Minuten - zu verlieren. Den bewies insbesondere Nationalspieler Kusche. Sein Treffer zum 18:22 (41.) roch nach einer Vorentscheidung, weil die Sviridenko-Schützlinge einfach zu viele Körner gelassen hatten.

„Wir konnten unsere Kräfte aufgrund der Wechselmöglichkeiten besser verteilen“, erklärte Füchse-Trainer Fabian Lüdke den erfolgreichen Endspurt seiner Mannschaft, deren größere Physis sich auf der Ziellinie durchsetzte. Immerhin: Leon Stehl bewies mit zwei blitzsauberen Toren zum zwischenzeitlichen 20:24 (45.), dass es der Linkshänder auch aus dem Rückraum kann. Und hat den Viertelfinal-Einzug vor dem Rückspiel in Berlin (So.) noch keineswegs abgehakt: „Die Füchse sind Favorit, aber keineswegs übermächtig.“ Das gibt auch das Ergebnis nicht her.