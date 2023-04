Kühlborn-Gala ungekrönt: SV Germania Fritzlar startet mit Niederlage in Abstiegsrunde

Von: Sebastian Schmidt

Anne Kühlborn © Pressebilder Hahn

Es hat nicht ganz gereicht: Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar sind mit einer Niederlage vom ersten Spiel der Drittliga-Abstiegsrunde zurückgekehrt. Nach dem 30:32 (13:16) beim TSV Wattenbek kommt es somit am kommenden Sonntag (15 Uhr, KHS-Halle) zum Duell zweier Verlierer, weil Gegner SV Altencelle mit 20:21 gegen die HSG Wittlich unterlag.

Wattenbek – „Wir waren praktisch 60 Minuten in Unterzahl, weil Wattenbek konsequent mit Sieben gegen Sechs angegriffen hat. Das haben wir in der Deckung super gelöst“, lobte Hannah Puntschuh, die den erkrankten Trainer Lucky Cojocar vertrat. Einmal mehr war im Tor auf Paula Küllmer Verlass, die einige Freie entschärfte und auch drei Siebenmeter parierte. Davor verteidigten Maria Kiwa und Luisa Krüger im Mittelblock konsequent. Gut unterstützt von ihren Nebenspielerinnen, die geschickt verschoben und als Reaktion auf die Taktik des Gegners weniger in die Zweikämpfe gingen.

In Führung lag die Germania indes nur bis zum 2:1 (4., Krüger). Ansonsten liefen die Domstädterinnen über 2:4 (8., Dana Thomsen), 5:8 (17., Dana Thomsen und 10:14 (26., Lina-Cathleen Asmussen) stets einem Rückstand hinterher. Geschuldet der Tatsache, „dass wir uns zwar gut die Chancen herausspielen konnten, insgesamt mit mehr als 20 aber zu viele Fehlwürfe hatten“, wie Puntschuh zusammenfasste.

Torfrau Reese warm geworfen

Fast kein Kraut gewachsen vor nur 78 Zuschauern trotz freiem Eintritt war gegen Merle Reese. Die 1,86 m große Torhüterin, deren Schwester Nele für den Erstligisten Oldenburg spielte, wurde von allen Positionen warmgeworfen. Vor allem über die Außen ging praktisch nichts.

Löbliche Ausnahme: Anne Kühlborn. In der 20. Minute wurde die Rückraumspielerin eingewechselt und traf gleich mit ihrem ersten Wurf. Zunächst war die 26-Jährige auch Teil der Deckung, nach der Pause durfte sie sich komplett auf die Offensive konzentrieren, weil Puntschuh mit ihr und Melina Hahn einen Abwehr-Angriff-Wechsel vornahm. Zehn von zwölf Versuchen Kühlborns führten zum Erfolg. Damit hielt sie ihr Team im Rennen. Als Hahn 32 Sekunden vor Schluss auf 30:31 verkürzte, schien ein Punkt möglich. Doch diese Hoffnung zerstörte Anna Thomssen mit ihrem neunten Tor.

SVG: Küllmer, Gürbig - Hahn 4, Krüger 4/1, Kiwa 8/2, Kühlborn 10, Kauffeld, Berk, Israel, Ahrend 3, Stockschläder 1, Dietrich.

SR: Jan Krüger/Björn Schmidt. Z: 78. Siebenmeter: 5/8:3/4. Zeitstrafen: 6:6-Minuten.