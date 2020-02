Derbyfieber am Wurzelbruchweg! Plesse-Hardenberg II erwartet Nachbar Spanbeck

Rhumetal II hat am Samstag Titelkandidat Zweidorf/Bortfeld zu Gast

Plesses Tom Winkelmann hat hier die Wahl zwischen einem Torwurf und dem Anspiel auf Philipp Wolf am Kreis.

Northeim – Derbyzeit in der Handball-Landesliga der Männer! In der Bovender Sporthalle am Wurzelbruchweg treffen am Samstag Plesse-Hardenberg II und Spanbeck/Billingshausen aufeinander. Die Frauen aus dem Rhumetal und aus Northeim sind in der Fremde gefordert. Die Partie zwischen Schedetal und Plesse II wurde verlegt.