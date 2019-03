MTV Moringen will gegen MTV Vorsfelde II gewinnen

Northeim. Die Reserve des Northeimer HC fordert in der Handball-Landesliga der Männer das Spitzenteam aus Spanbeck heraus. Die Frauenteams stehen am Wochenende vor durchaus lösbaren Heimaufgaben.

Männer

HSG Rhumetal II - HSG Langelsheim/A. (Sa. 17 Uhr, Burgberg). Aus Sicht von Julian Hogreve muss gegen das Schlusslicht ein Sieg her. „Sonst stehen wir selbst mitten im Abstiegskampf“, sagt Rhumetals Coach. Die Gäste sind in der Fremde sieglos. Das soll auch so bleiben. „Dann dürfen wir uns aber keine Aussetzer erlauben.“ Mats Wolter und Marvin Kunde sind nicht dabei.

HSV Warberg/L. - HSG Schoningen/U./W. (Sa. 18.30 Uhr). Trotz der positiven Entwicklung sieht man sich im Solling beim Spitzenreiter als krasser Außenseiter. „Das bedeutet aber nicht, dass wir die Punkte kampflos abgeben“, sagt Betreuer Wolfgang Scharberth kämpferisch. Man will das eigene Konzept durchsetzen, um den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. „Wenn das klappt, könnte es interessant werden.“

MTV Moringen - MTV Vorsfelde II (Sa. 19 Uhr, Burgbreite). Gegen den Vorletzten wollen die Moringer ihren Negativlauf stoppen. „Der Knoten muss platzen“, fordert Trainer Peter Vollbrecht. „Wir haben uns in den letzten beiden Partien genug Chancen erspielt. Aber unsere Trefferquote ist einfach zu schlecht. Wir müssen es schaffen, uns für unseren Aufwand zu belohnen.“ Im Hinspiel hatte Vorsfelde 29:28 die Nase vorn.

Northeimer HC II - SG Spanbeck/B. (Sa. 20 Uhr, Schuhwall). Die Gastgeber freuen sich auf das Derby. Sie möchten die weiße Heimweste behalten und haben noch etwas gutzumachen. Das Hinspiel ging mit 25:17 an den Tabellenzweiten. Fehlen werden allerdings Jannik Osteroth, Roman Althans, Alexander Palm und Nils Tessling. „Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer, um uns zu unterstützen. Wir haben bewiesen, dass es sich lohnt, auch für die 2. Mannschaft in die Schuhwallhalle zu kommen“, sagt Trainer Jan Kühn.

Frauen

Northeimer HC II - MTV Geismar II (Sa. 18 Uhr, Schuhwall). Mit welchem Aufgebot der NHC antreten kann, entscheidet sich kurzfristig. Eine Unterstützung aus der A-Jugend ist angedacht. „Wir brauchen den Kampfgeist aus dem letzten Spiel“, sagt Trainer Rainer Pischke. Sein Team trifft auf den zweitbesten Angriff, aber auch die drittschlechteste Abwehr der Liga. „Wir müssen Geismars Tempospiel unterbinden und dürfen uns keine Auszeit erlauben. Das nutzt der MTV gerne.“

HSG Rhumetal - HSG Liebenburg-Salzgitter (So. 15 Uhr, Burgberg). „Es muss endlich wieder ein Sieg her“, stellt Trainer Sascha Friedrichs klar, weiß aber auch: „Mit der körperlich robustes Spielweise Liebenburgs tun wir uns häufig schwer.“ Krankheitsbedingt litt zuletzt der Trainingsbetrieb. Faschingsfeiern verschärfen die Personalsituation. Anja Heise, Kiara Freckmann und Laura Nolte fehlen definitiv. Aus der Reserve rückt Charlotte Deppe nach. zys