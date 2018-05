Jubiläum: HSV Hamburg bietet Handball-Spektakel im Solling

Uslar. Tore satt gab es am Freitag beim Jubiläumsspiel zwischen der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen und dem HSV Handball Hamburg, das die Hamburger am Ende mit 43:24 (19:11) gewannen.

Staubedingt trafen die Hansestädter erst rund 30 Minuten vor dem geplanten Anpfiff am Spielort in der rappelvollen Gymnasiumsporthalle ein. Doch das Warten hat sich für die Handballfans im Solling allemal gelohnt. „Das war eine tolle Show. Die Zuschauer waren begeistert und auch für mich war es ein ganz tolles Erlebnis“, zeigte sich Wolfgang Scharberth nach der gelungenen Veranstaltung zum 25. HSG-Geburtstag beeindruckt. Zufrieden war der Coach auch mit seinen Jungs, die sich nach anfänglicher Nervosität gut präsentierten. „Die Hamburger haben uns mitspielen lassen. So war es ein schön anzusehendes Spiel.“ Volksnah zeigten sich die Gäste nach dem Spiel. Sie mischten sich unter das Publikum, boten Gelegenheit zum Fachsimpeln und erfüllten bereitwillig die vielen Autogrammwünsche vor allem der jüngeren Fans.

HSG: Günther, Weifenbach - S. Herwig, N. Herwig 2, T. Warnecke 4, Theiß 2, Lange 3, M. Warnecke, Bultmann 1, D. Warnecke 1, Scharberth, Böhm 1, Laufer 5, Liebau 2, Wodarz 2, Nickel 1, Can.

HSV: Jonsson - Tissier 9, Bauer 8, Plaue, Weller 6, Axmann 4, Beveling, Kohnagel 1, Ehlers 7, Forstbauer 1, Rix 2, Kleineidem, Vogt 2, Herbst 3.

Zuvor hatten sich die Frauen der HSG beim 27:28 (14:16) gegen Oberligist Plesse-Hardenberg achtbar aus der Affäre gezogen. Für die Sollingerinnen traf Gastspielerin Michelle Rösler (12) am häufigsten. Beim Sieger beeindruckte Nele Behrends mit neun Treffern. (zys)