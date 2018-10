Moringen reist zum Derby nach Uslar

Northeim. In der Handball-Landesliga der Frauen misst sich Rhumetal mit der Reserve aus Geismar. Bei den Männern muss Moringen bei der Solling-Sieben antreten.

Landesliga Männer

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen - MTV Moringen (Sa. 19.30 Uhr, Uslar). „Das ist für uns das schwierigste Spiel der Saison“, sagt Moringens Trainer Peter Vollbrecht vor der Fahrt zum Derby beim noch immer sieglosen Schlusslicht. Diese Aussage mag etwas an der aktuellen Tabellensituation vorbeigehen. Es gilt aber auch: Die Moringer haben ihre drei bisherigen Partien in der Fremde allesamt verloren. „Unser Ziel ist es, die ersten Auswärtspunkte einzufahren. Da sich unsere Personalsituation langsam verbessert, können wir wieder 60 Minuten Vollgas geben“, sagt der MTV-Coach.

Auf der anderen Seite bastelt Wolfgang Scharberth fieberhaft an einer schlagkräftigen Truppe. Im Training arbeitet man intensiv, um gegen den Nachbarn zu bestehen. „Ich sehe uns in der Außenseiterrolle. Aber wir werden die Punkte nicht kampflos herschenken. Das sind wir uns und unserem Publikum schuldig“, so der HSG-Betreuer.

Eintracht Braunschweig - HSG Rhumetal II (So. 15 Uhr). Für die Rhumetaler ist der Kontrahent ein unbeschriebenes Blatt. In der Vorsaison entging die Eintracht als Vorletzter nur knapp dem Abstieg. Aktuell läuft es besser. Man liegt auf Rang vier. Mit einem Sieg könnte die HSG an den Gastgebern vorbeiziehen. Es wären die ersten Zähler in der Fremde. „Wir wollen den Auftritt aus dem letzten Spiel wiederholen“, erklärt Julian Hogreve. Der Spielertrainer muss wegen Rückenbeschwerden ebenso passen wie Mats Wolter (Mittelhandbruch) und Robin Stach (Knie).

VfL Lehre - Northeimer HC II(So. 17 Uhr). Die Gäste sehen sich für das Mittelfeldduell gut gerüstet. „Es wird Zeit, endlich den Auswärtsfluch zu beenden. Dazu müssen wir unser neu entdecktes Tempospiel in die Waagschale werfen und mit einer starken Deckungsarbeit aufwarten“, sagt NHC-Trainer Jan Kühn.

Landesliga Frauen

Northeimer HC II - SG VfL Wittingen/Stöcken (Sa. 19 Uhr, Schuhwall). Der Vierte der Vorsaison ist aktuell noch nicht in Schwung gekommen. Als siegloses Schlusslicht ist bei der Anreise die rote Laterne im Gepäck. Für die NHC-Reserve bietet sich die Möglichkeit, die Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

HSG Rhumetal - MTV Geismar II (So. 15 Uhr, Burgberg). Sich auf Geismar einzustellen ist aufgrund wechselnder Besetzungen schwer. „Für uns wird es wichtig sein, die Niederlage in Liebenburg abzuhaken. Wir wollen uns oben festsetzen“, sagt Sascha Friedrichs vor dem Kräftemessen mit dem Tabellenführer kämpferisch. Kiara Freckmann und Anja Heise werden in den Kader zurückkehren. Dagegen fällt Anna Lena Eichenberger mit einem Muskelfaserriss im Arm länger aus. „Wir wollen das erste Spiel in der englischen Woche selbstbewusst angehen und unser Heimspielgesicht zeigen.“ (zys)