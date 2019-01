MTV Moringen fordert Spitzenreiter Warberg heraus

Northeim. In der Handball-Landesliga der Männer fordert der MTV Moringen Spitzenreiter Warberg heraus. Die Rhumetaler Frauen reisen zum Tabellensechsten nach Dransfeld.

Männer

MTV Moringen - HSV Warberg/Lelm (So. 16 Uhr, Burgbreite). „Warberg steht verdient an der Tabellenspitze. Sie habe in der Breite den besten Kader“, lobt Moringens Coach Peter Vollbrecht die Gäste. Der MTV will im Topspiel seine Heimstärke in die Waagschale werfen. Seit Februar 2018 gab es nur Siege! „Wenn wir einen perfekten Tag erwischen und Warberg ein wenig schwächelt, ist alles drin.“ Vorausgesetzt, der Mittelblock Fröchtenicht/Warnecke kehrt gesund aus dem Skiurlaub zurück.

HSG Rhumetal II - MTV Vorsfelde II(Sa. 17 Uhr, Burgberg). Im ersten Duell waren die Rhumetaler noch chancenlos. Zwischenzeitlich hat sich der Aufsteiger aber in der Liga etabliert. „Unser Ziel ist ganz klar ein Sieg. Wir haben die Vorbereitung auf die Rückrunde genutzt, um an den Feinheiten zu arbeiten“, sagt Spielertrainer Julian Hogreve, der selbst im Skiurlaub weilt. Ansonsten ist der Kader aber komplett. „Wir freuen uns auf das Spiel in einer hoffentlich vollen Halle.“

Northeimer HC II - HSG Nord Edemissen (Sa. 19 Uhr, Schuhwall). Die Northeimer sind auf Wiedergutmachung für die deftige Hinspielniederlage aus. Die Gäste haben ihre Stärken auf der Torhüterposition und im Tempospiel. „Das müssen wir unterbinden. Vor dem Tor braucht es mehr Abgeklärtheit“, fordert Spielertrainer Jan Kühn. Er rechnet mit einem schweren Spiel, hofft aber, dass seine Truppe trotz der langen Pause schnell wieder zu gewohnter Heimstärke findet.

HSG Schoningen/U./W. - MTV Braunschweig III (Sa. 19.30 Uhr, Uslar). Der Sieg im Nachholspiel über Vorsfelde sollte den Gastgebern neuen Schwung geben. „Wir entwickeln unser Konzept weiter und arbeiten an Feinheiten“, berichtet Wolfgang Scharberth. Trainer Jürgen Kloth hat für jede Position Anforderungen, die von den Spielern umzusetzen sind. „Die Jungs sind beim Training hoch motiviert und werden alles versuchen, um unseren Zuschauern wieder ein Erfolgserlebnis zu bescheren.“

Frauen

SC Dransfeld - HSG Rhumetal(Sa. 18.30 Uhr). „Die Pause hat gut getan. Wir haben eine fast hundertprozentige Trainingsbeteiligung“, berichtet Sascha Friedrichs, der auf einen kompletten Kader baut. „Bleibt abzuwarten, ob wir unsere Leistung gleich wieder auf das Parkett bringen können.“ Verwundert ist Rhumetals Coach über das durchwachsene Abschneiden des Kontrahenten. Für Friedrichs zählten die Gastgeberinnen zu Saisonbeginn zu den Topfavoriten für den Aufstieg, haben sie doch viele Spielerinnen mit höherklassiger Erfahrung. zys