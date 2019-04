MTV Moringen  gibt im Derby gegen die Solling-HSG klar den Ton an

Deutliche Angelegenheit im Duell am Donnerstagabend

+ © Andreas Schridde Philipp Koopmann glänzte im Tor des MTV Moringen © Andreas Schridde

Uslar – Im nachbarschaftlichen Kräftemessen der Handball-Landesliga mit der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen sind die Männer des MTV Moringen am Donnerstag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In der Sporthalle an der Burgbreite gab es einen glatten 32:22 (15:9)-Erfolg.