MTV Moringen setzt sich im Derby gegen Rhumetal II deutlich durch

Sechster Heimsieg in Serie

+ © Hubert Jelinek Die Freude muss raus: Moringens Trainer Peter Vollbrecht (hinten) ist sichtlich zufrieden. © Hubert Jelinek

Moringen. In der Handball-Landesliga der Männer bleibt die Sporthalle an der Burgbreite weiter eine uneinnehmbare Festung. Dem MTV Moringen gelang am Samstag mit dem ungefährdeten 34:27 (16:11) im nachbarschaftlichen Vergleich mit der Reserve der HSG Rhumetal der sechste Heimsieg am Stück.