MTV Moringen und der Northeimer HC II kämpfen um Derbypunkte

Northeim – In der Handball-Landesliga der Männer steht am Wochenende das Derby zwischen Moringen und Northeim II im Blickpunkt.

Männer

MTV Moringen - Northeimer HC II(Sa. 19 Uhr, Burgbreite). Peter Vollbrecht rechnet mit einem schweren Gang, auch wenn der Gegner auswärts bisher noch nicht überzeugt hat. „Aber Moringen liegt ja gleich um die Ecke und der NHC wird sicher mit dem besten Aufgebot antreten“, vermutet der MTV-Coach. Im Hinspiel kassierte seine Truppe nur 19 Treffer. „Aber 17 eigene Tore waren unterirdisch. Meine Jungs sind auf Wiedergutmachung aus.“ Northeims erfolgreiche Aufholjagd gegen Edemissen nötigt zwar Respekt ab, doch der MTV möchte seine Siegesserie in eigener Halle auch im Derby fortsetzen.

Tempospiel des Gegners unterbinden und die eigenen Stärken im Positionsangriff ausspielen - mit dieser Formel möchte Northeim dem Nachbarn auf Augenhöhe begegnen. „Leider wird in Moringen ohne Harz gespielt. Das macht es schwerer, in das gewohnte Passspiel zu kommen“, sagt Jahn Kühn. Dennoch werden die Schützlinge des NHC-Trainers die Derbyaufgabe mit breiter Brust und großem Kampfgeist angehen.

SG Spanbeck/B - HSG Rhumetal II (Sa. 16.30 Uhr). Das Duell mit der daheim ungeschlagenen SG ist für Julian Hogreve eines der schwersten Spiele der Saison. Rhumetals Spielertrainer will die Partie möglichst lange offen halten. Dazu müsse man den gegnerischen Rückraum vor Herausforderungen stellen und das Tempospiel über die Außen verhindern. Im Angriff sei geduldiges Aufbauspiel gefordert. „Alle Spieler sind fit. Wir haben nach der bitteren Hinspielniederlage einiges gut zu machen.“

HSG Schoningen/U./W. - Eintracht Braunschweig (Sa. 19.30 Uhr). Die Personalsituation im Solling ist weiter angespannt. „Wir müssen also mal wieder improvisieren“, klagt Wolfgang Scharberth. Der HSG-Betreuer plant mit Verstärkungen aus der Reserve. „Wir haben noch etwas gutzumachen. In Braunschweig sind wir böse unter die Räder gekommen.“ Seine Jungs wollen dem Tabellenfünften alles abverlangen, um den dritten Heimsieg in Folge zu landen.

Frauen

Northeimer HC II - SG Zweidorf/B. (Sa. 17.30 Uhr, Schuhwall). Northeim möchte gerne den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. „Dazu brauchen wir eine bessere Absprache in der Abwehr“, sagt Rainer Pischke. Der NHC-Coach fordert auch eine bessere Quote im Abschluss. „Wir haben gegen Volkmarshausen zu viele Hundertprozentige liegen lassen.“

HSG Rhumetal - HSG Nord Edemissen(So. 15 Uhr, Burgberg). Nach der Niederlage in Dransfeld wartet auf Rhumetal erneut ein dicker Brocken. „Wir brauchen mehr Durchschlagskraft im Angriff und müssen gegen Edemissens bärenstarken Rückraum eine aggressive Abwehr stellen“, fordert Sascha Friedrichs. Nach schwachem Start haben sich die Gäste auf Rang zwei gearbeitet. „Die Zuschauer dürfen sich auf ein Spitzenspiel freuen. Ich hoffe, wir bekommen viel Unterstützung von den Rängen.“ Fragezeichen gibt es beim Einsatz von Anja Heise (Knie) und Lisa Hake (krank). zys