MTV Moringen zieht zurück und rettet damit die HSG Rhumetal II

Solling-HSG rettet sich sportlich

+ © Hubert Jelinek Die Siegerfaust! Schoningen/Uslar/Wiensen mit (von links) Daniel Lange, Tim-Elias Warnecke und © Hubert Jelinek

Northeim – Die Männer der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen haben sich mit einem 31:26 über Langelsheim am letzten Spieltag auf sportlichem Weg den direkten Klassenerhalt in der Handball-Landesliga gesichert. Der Gang in die Relegation bleibt Rhumetal II trotz einer abschließenden Niederlage in Bortfeld erspart, da der MTV Moringen seine Mannschaft unter der Woche zurückzog.