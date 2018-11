Niederlage gegen Rhumetal - Die Sollinger Leidenszeit geht weiter

In der Handball-Landesliga mussten sich die Männer der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen Aufsteiger HSG Rhumetal II mit 22:25 (14:15) geschlagen geben.

Den Grund dafür, dass man am Samstag nach 60 spannenden und stets ausgeglichen verlaufenden Minuten erneut mit leeren Händen dastand, sah Wolfgang Scharberth in zwei grundverschiedenen Halbzeiten seiner Truppe. „Vor der Pause war ich mit dem Angriff zufrieden. Dafür war die Abwehrleistung bescheiden. Nach dem Wechsel gab es an der Defensive kaum etwas auszusetzen. Dann haben wir vorn aber fast komplett versagt“, urteilte der Coach aus dem Solling.

Dort lag die Heimsieben in den ersten 30 Minuten häufiger in Front, geriet aber nach Wiederbeginn mit 16:19 (37.) ins Hintertreffen. Hoffnung keimte auf, als Florian Scharberth in der 56. Minute zum 22:22 ausglich. Drei Treffer binnen 100 Sekunden ließen dann aber doch die Gäste jubeln.

Deren Trainer sah seine Jungs aufgrund der besseren Abwehr mit guten Keepern verdientermaßen vorn. „Aber wir haben es uns unnötig schwer gemacht, weil wir nie ins Tempospiel gekommen sind und zu viele Fehler produziert haben“, schlug Magnus Gebhardt trotz der Punkte zehn und elf im Abstiegskampf auch kritische Töne an. Im Positionsangriff und aus der zweiten Reihe sei man aufgrund personeller Probleme zu harmlos gewesen. „Aber nach dem Wie fragt in zwei Wochen keiner mehr.“

Schoningen/U./W.:Günther, Lindemann - Bultmann 1, T. Warnecke 10/3, J. Warnecke, Lange 2, M. Warnecke, Messerschmidt, Böhm, Laufer, Sonnenschein 1, Nickel 1, Scharberth 7/3.

Rhumetal: Lipp, Steinhop - Stoch, Bertram 2, Deppe 3, Fricke 2, Grobecker, E. Kreitz 7/4, Kropla 1, Kunde 1, Puvogel 2, Reimann 1, Scheidemann 6, Wolter. (zys)