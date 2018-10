Northeimer HC II mit Rückenwind ins Derby gegen die Solling-HSG

Moringen empfängt Spanbeck/Billingshausen

Kampf um den Ball: Die Rhumetalerin Alina Diedrich (Mitte) muss sich auch in Liebenburg auf hartnäckigen Widerstand einstellen.

Northeim. In der Handball-Landesliga der Männer steht mit dem Duell zwischen Northeim II und Schoningen/Uslar/Wiensen das nächste Derby an. Die Frauen des NHC müssen sich in Geismar beweisen.