Northeimer HC lässt der Solling-HSG keine Chance

Northeim. Zu einer eindeutigen Angelegenheit wurde das Derby in der Handball-Landesliga der Männer zwischen der Reserve des Northeimer HC und der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen. Die Gastgeber demonstrierten beim 31:20 (16:8) erneut ihre Heimstärke.

Am anderen Ende der Gefühlsskala befinden sich die Männer aus dem Solling. „Das Spiel hat leider unsere ganze Misere gezeigt. Wir trainieren mit maximal sechs Spielern. Jede Woche steht ein anderes Team auf dem Feld“, klagte HSG-Betreuer Wolfgang Scharberth. Nur in den ersten Minuten leistete seine Truppe echte Gegenwehr. Danach prägten technische Fehler, unkonzentrierte Abschlüsse und Abstimmungsprobleme in der Abwehr das Spiel der Gäste. So kamen die Northeimer einfach zu Tormöglichkeiten, die sie auch konsequent nutzten. Mit dem 13:5 nach 18 Minuten war die Frage nach dem Sieger bereits früh beantwortet.

„Ich bin verdammt stolz auf die Mannschaft. Die HSG hatte nicht den Hauch einer Chance. Es war der absolute Wille erkennbar, die Punkte hier zu behalten“, bilanzierte Jan Kühn, der angesichts des Spielstandes schon zeitig die Experimentierphase einläuten konnte. Eine tadellose Leistung bescheinigte der Northeimer Spielertrainer seinem Torhütergespann Roman Althans und Mark-Oliver Wode. Von den Feldspielern mochte Kühn niemanden herausheben.

„Ein verdienter Sieg nach einem tollen Spiel, in dem die Jungs sehr fair miteinander umgegangen sind“, stellte Kühn abschließend fest.

NHC: Althans, Wode - K. Bode, Osteroth 5, Effler 7, Palm, Schmidt 1/1, J. Kühn 1, A. Kühn 3, K. Kühn 1, Bode 11/2, Tessling 2, Müller, Schulze.

HSG: Günther - T. Warnecke 1, Lange 5, M. Warnecke 1, Messerschmidt 2, Böhm 1, Laufer 4, Sonnenschein 2, Nickel 4. (zys)