Platzt der Solling-Knoten im Derby gegen Rhumetal II?

Northeim. In der Handball-Landesliga der Männer steigt am Wochenende das Nachholspiel zwischen der Solling-Sieben und Rhumetal II. Die Frauen aus dem Rhumetal empfangen Schlusslicht Wittingen.

Männer

HSG Schoningen/U./W. - HSG Rhumetal II(Sa. 19.30 Uhr, Uslar). Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage der Kreisrivalen kaum sein. Die Gastgeber sind nach sieben Niederlagen seit Wochen im Besitz der roten Laterne. Dagegen sammelte Rhumetal in den vergangenen sechs Partien stolze neun Punkte ein. Dennoch rechnet Spielertrainer Julian Hogreve, der selbst privat verhindert ist, mit einem schweren Gang. „Schoningen hat zuhause immer nur knapp verloren. Und jeder weiß ja, dass Derbys sprichwörtlich ihre eigenen Regeln haben.“ Aber mit viel Leidenschaft und Kampf will der Aufsteiger nun auch den ersten Auswärtssieg landen. Offen ist der Einsatz von Miguel Proschwitz (starke Prellung der Wurfhand) und Niklas Krell nach seiner blauen Karte im Spiel mit der Verbandsliga-Sieben.

Im Solling hat man die jüngsten Erfolge des Kontrahenten registriert. „Die HSG hat sich in der Tabelle nach vorn gearbeitet. Deshalb glaube ich, dass die Rhumetaler sehr selbstbewusst sind und uns das Leben schwer machen werden“, sagt Betreuer Wolfgang Scharberth. „Ich muss es irgendwie schaffen, die Negativserie der letzten Wochen aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und sie an ihre Stärken erinnern.“ Die Gastgeber möchten unbedingt ihr erstes Erfolgserlebnis der Saison feiern und hoffen dabei auf die Unterstützung ihrer treuen Anhänger.

Frauen

MTV Braunschweig - Northeimer HC II (Sa. 17 Uhr). In der Löwenstadt müssen die Northeimer mit dezimiertem Kader antreten. Dana Kaufmann, Merle Rieck und Yvonne Wode, die schon gegen Rhumetal schmerzlich vermisst wurde, fehlen definitiv. Hinter der erkälteten Laura Herale steht ein Fragezeichen. „Aber der Rest ist fit und motiviert“, berichtet Trainer Rainer Pischke. „Wir müssen jetzt schnell unseren Rhythmus finden. Es kommen fünf Spiele ohne Pause. Danach wissen wir, wohin die Reise geht.“

HSG Rhumetal - SG VfL Wittingen/Stöcken (So. 15 Uhr, Burgberg). Für HSG-Trainer Sascha Friedrichs ist der Gegner ein unbeschriebenes Blatt. Nach einem Umbruch stehen die Gäste noch ohne Pluspunkt am Tabellenende. „Das soll auch am Sonntag so bleiben. Für mich zählt nur ein Sieg“, macht Friedrichs deutlich. Nach der unglücklichen und vermeidbaren Niederlage in Edemissen hofft er, dass seine Schützlinge auf Wiedergutmachung aus sind. „Wir wollen in der Tabelle oben dabei bleiben.“ Mit Ausnahme von Laura Nolte sollte der Kader komplett sein. (zys)