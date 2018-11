Rhumetal II baut gegen Elm auf den Heimvorteil

Das Tor im Visier: Tim Scheidemann von der Rhumetaler Reserve hat zwei Gegenspieler stehen lassen und setzt zum Wurf an. Sonntag wartet die Aufgabe gegen Elm.

Northeim. In der Handball-Landesliga der Männer hofft die Rhumetaler Reserve im Duell mit Elm auf wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Frauen der HSG reisen nach Edemissen.

Landesliga Männer

HSG Langelsheim/Astfeld - MTV Moringen (Sa. 17.15 Uhr). Mit einem Sieg, es wäre der vierte in Serie, wollen die Moringer ihren kleinen Lauf fortsetzen und Kontakt zu den Verfolgern von Spitzenreiter Warberg halten. „In der letzten Serie hatten wir aber in Langelsheim Probleme. Ich hoffe, die Personalsituation verbessert sich ein wenig“, sagt MTV-Trainer Peter Vollbrecht und setzt auf mehr Alternativen im Kader.

HSG Schoningen/U./W. - MTV Vorsfelde II (Sa. 19.30 Uhr, Uslar). Im Solling ziehen alle Beteiligten, Mannschaft und Umfeld, an einem Strang, um in einer angespannten Lage wieder einen erfolgreicheren Weg einzuschlagen. „Beim Training ist die Einsatzbereitschaft und der Wille zu spüren, das Ruder herumzureißen“, berichtet Betreuer Wolfgang Scharberth. „Wir wollen unseren Zuschauern endlich wieder ein Erfolgserlebnis schenken.“ Der ersehnte erste Saisonsieg scheint gegen den Tabellenelften nicht unmöglich.

MTV Braunschweig II - Northeimer HC II (So. 15 Uhr). Beim punktgleichen Tabellennachbarn traf der NHC in der Vergangenheit stets auf energische Gegenwehr. Ein Favorit ist im Vorfeld nicht auszumachen. „Wir bauen auf unseren starken Abwehrverbund und sind wie gegen Langelsheim auf viele Balleroberungen aus. Sollten wir gewinnen, haben wir einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung zum Festigen des Mittelfeldplatzes gemacht. Wir wollen die ersten Auswärtspunkte“, erklärt Jan Kühn, der wohl auf Jan-Henrik Schmidt (Handgelenk) verzichten muss. Schmidt ist mit seinen schnellen Antritten und seiner Erfahrung wichtig für das Team und hat Vorbildfunktion.

HSG Rhumetal II - HG Elm(So. 17 Uhr, Burgberg). Zur Verbandsliga-Anwurfzeit hofft die HSG-Reserve auf großen Zuschauerzuspruch. „Wenn wir in der Liga bestehen wollen, sollten wir solche Spiele gewinnen“, stellt Spielertrainer Julian Hogreve klar. Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand. Als Reaktion auf die sportliche Talfahrt stellte Elms Coach René Libbe sein Amt Mittwoch nach dreijähriger Tätigkeit zur Verfügung.

Landesliga Frauen

HSG Nord Edemissen - HSG Rhumetal (Sa. 16 Uhr). Mit drei Siegen und viel Selbstvertrauen im Gepäck reist die HSG zum Tabellenachten. Dort rechnet Sascha Friedrichs mit einer hohen Hürde, denn Edemissen besitzt mit Annika Hanne, Dine Neugebauer und Sina Schrader einen Rückraum der Extraklasse. „Wir müssen also gerade in der Abwehr noch einmal zulegen“, fordert Rhumetals Coach. Der bangt um den Einsatz von Johanna Diedrich, Katrin Borchers und Anja Heise. Voraussichtlich zählt aber Laura Nolte wieder zum Aufgebot. Ein weiterer Sieg wäre ein starkes Signal für die dann folgenden beiden Heimspiele. (zys)