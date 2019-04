Rhumetal II will die Meisterfeier von Warberg/Lelm verhindern

Energisch: Der Sollinger Dennis Liebau (am Ball) hofft gegen Spanbeck auf solche Lücken.

Northeim – In der Handball-Landesliga der Männer bekommt Rhumetals Reserve Besuch von Tabellenführer Warberg. Im Solling misst man sich mit Spanbeck. Die Frauenteams sind spielfrei.

Eintracht Braunschweig - Northeimer HC II (Sa. 16 Uhr). Der NHC steht vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison. „Braunschweig ist gerade in eigener Halle und ohne Harz nicht zu unterschätzen. Wir hatten schon im Hinspiel sehr viel Mühe“, berichtet Trainer Jan Kühn. Am Ende hieß es 24:23 für seine Schützlinge. Die könnten sich mit einem weiteren Sieg im oberen Drittel festsetzen. Fehlen wird Jannik Osteroth. Er wird in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen können. „Ich hoffe, wir werden ansonsten mit einer guten Besetzung anreisen. Dann können wir dieser bisher sehr erfolgreichen Serie ein weiteres Krönchen aufsetzen.“

HSG Schoningen/U./W. - SG Spanbeck/B. (Sa. 19.30 Uhr, Uslar). Die Gastgeber bauen gegen den Fünften auf ihre Heimstärke, die zuletzt zu zehn Punkten aus sechs Partien verholfen hat. „Die Mannschaft will zeigen, dass die Leistung in Moringen ein Ausrutscher war“, sagt Betreuer Wolfgang Scharberth. Der Abstand zum rettenden Rang elf beträgt drei Zähler.

MTV Braunschweig III - MTV Moringen (So. 16 Uhr). Die Moringer zeigten sich nach der enttäuschenden Vorstellung beim VfL Lehre im Derby gegen die Solling-Sieben wieder von ihrer besseren Seite. Die wird auch jetzt gefragt sein. „Wenn wir uns die Chance auf die Vizemeisterschaft erhalten wollen, müssen wir siegen. Leider bringen wir auswärts nicht immer unser ganzes Können aufs Parkett“, sagt MTV-Coach Peter Vollbrecht. Im Hinspiel setzten sich seine Schützlinge 29:22 durch.

HSG Rhumetal II - HSV Warberg/Lelm (So. 15 Uhr, Burgberg). Warberg dominiert die Liga mit der erfolgreichsten Angriffsreihe und den wenigsten Gegentreffern. Mit einem Sieg in Katlenburg können die Gäste Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen. „Wir müssen uns auf ein temporeiches Spiel einstellen“, sagt Julian Hogreve. Rhumetals Spielertrainer stehen Eike Kreitz (Nasenbeinbruch) und Patrick Ronnenberg nicht zur Verfügung. Mats Wolter und Marvin Kunde sind noch immer verletzt. „Gegen Elm zeigte die Formkurve wieder nach oben. Wir müssen unser Spiel über 60 Minuten bringen. Dann schauen wir am Ende auf die Anzeigetafel.“ zys