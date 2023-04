Die HSG Rhumetal ist heiß auf das Nachbarduell: Am Sonntag kommt der MTV Moringen

Mit 20:32 zogen der MTV Moringen und Lukas Hohmann im ersten Vergleich mit Rhumetal den Kürzeren. Auch im Rückspiel am Sonntag sind die Vorzeichen eindeutig. © Jelinek

In der Handball-Landesliga der Männer bittet Spitzenreiter Rhumetal den MTV Moringen zum Derby. Plesse II gastiert in Bad Harzburg. Die Solling-HSG muss sich beim Tabellenzweiten aus Söhre bewähren.

HSG Rhumetal - MTV Moringen (So. 17 Uhr, Burgberg). Die Ausgangslage ist eindeutig. Für Aufsteiger Moringen geht es ausschließlich um den Klassenerhalt. Diesem Ziel ist man in den letzten Wochen durch gute Leistungen ein gutes Stück nähergekommen. Dennoch tritt der MTV auf dem Burgberg als Außenseiter an. Auch die Gastgeber sind fast am Ziel ihrer Wünsche, dem direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga. „Wir haben noch vier Endspiele, um den Aufstieg perfekt zu machen und wollen natürlich nicht mehr stolpern“, stellt HSG-Betreuer Mathias Zänger unmissverständlich klar. Immerhin steht das direkte Duell mit Verfolger Rosdorf noch aus. Zunächst gilt aber die volle Konzentration dem Kräftemessen mit Moringen, wo man sich im Hinspiel im November mit 32:20 durchsetzte. Damals befand sich der Gegner allerdings in einem kleinen Leistungstief. „Es wäre fatal, einen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen“, warnt Zänger, sagt aber auch: „Die Jungs sind heiß und wollen vor heimischem Publikum nichts anbrennen lassen.“ Moringen reist mit dem Rückenwind des Derbysieges gegen die Northeimer Reserve an. Torjäger Robin Goldmann und seine Mitstreiter werden sicher alles daransetzen, um sich beim Spitzenreiter möglichst achtbar aus der Affäre zu ziehen.

Sportfreunde Söhre II - HSG Schoningen/Uslar/Wiensen (So 17 Uhr). Nach dem fast schon überlebenswichtigen Heimsieg über Groß Lafferde stehen die Sollinger vor einem Bonusspiel, bevor es in die entscheidenden Duelle gegen Spanbeck, Geismar und Bad Harzburg geht. „Ein Punktgewinn in Diekholzen wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagt Wilfried Fischer. Trotz einer zuletzt guten Leistung reise die HSG aber als Außenseiter an. „Ein Grund für die bisherige Stärke Söhres ist die kompakte Abwehr. Sie haben bisher die wenigsten Gegentreffer kassiert. Aber auch die Rückraumspieler Julian Modrejewski und Daniel Hoppe haben im Hinspiel gezeigt, welche Klasse sie haben.“ Das entschieden die Sportfreunde in Uslar mit 27:22 für sich.

Northeimer HC II - HSV Warberg/Lelm II (Sa. 19 Uhr, Schuhwall). Die junge Northeimer Mannschaft kann befreit aufspielen. Mit einer starken Rückrunde wurde der Klassenerhalt frühzeitig gesichert. Die Gäste dagegen benötigen zumindest noch zwei Zähler, um endgültig das rettende Ufer zu erreichen. Im ersten Duell landete der NHC beim Siebten einen 34:30-Auswärtssieg.

HSG Bad Harzburg/Vienenburg - HSG Plesse-Hardenberg II (Sa. 17.17 Uhr). Auch Plesse-Hardenberg II hat die Ligazugehörigkeit bereits am letzten Spieltag mit dem Sieg über Geismar für eine weitere Spielzeit perfekt gemacht und kann dem Saisonendspurt gelassen entgegensehen. „Beim Vorletzten wollen wir an die Leistung gegen Geismar anknüpfen, um unser negatives Auswärtskonto aufzubessern“, sagt Spielertrainer Christian Brand. „Unterschätzen sollte man in der Liga niemanden. Das wird sofort bestraft.“ Für die Heimsieben geht es nur noch darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden.

(Andreas Schridde)