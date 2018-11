Schwere Auswärtspartie für die Rhumetaler Reserve

In der Handball-Landesliga der Männer steht Rhumetals Reserve vor der Auswärtshürde bei Spitzenreiter Warberg/Lelm. In eigener Halle treten die beiden heimischen Frauenteams an.

Männer

SG Spanbeck/B. - HSG Schoningen/U./W.(Sa. 16.30 Uhr). Wolfgang Scharberth lässt an der Favoritenstellung der Gastgeber keine Zweifel aufkommen. Seine Jungs haben sich aber im Überlebenskampf noch keineswegs aufgegeben. „Beim Training ist zu spüren, dass es an Einsatzwillen und Einsatzbereitschaft in Bovenden nicht fehlen dürfte“, berichtet der HSG-Coach. Für eine Überraschung müssen die Sollinger ihre Konzentration über die vollen 60 Minuten aufrecht erhalten und die leichten Fehler minimieren.

MTV Moringen - MTV Braunschweig III (Sa. 19 Uhr, Burgbreite). Aus Moringer Sicht gibt es zwei gute Gründe, die Punkte aus dem Duell mit dem Achten auf der Habenseite zu verbuchen. Man möchte die Heimbilanz auf blitzsaubere 12:0 Zähler ausbauen. Und ein Wochenende später würde man mit zusätzlichem Rückenwind zum Spitzenspiel nach Braunschweig reisen. Aktuell plagen sich einige Jungs mit Erkältungen herum. Trainer Vollbrecht hofft dennoch auf einen kompletten Kader.

HSV Warberg/L. - HSG Rhumetal II(Sa. 18.30 Uhr). Die Gastgeber sind daheim ungeschlagen, mussten aber zuletzt in Braunschweig die erste Pleite einstecken. „Wir müssen uns an die Patte gewöhnen und wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten“, sagt Julian Hogreve. Seine Schützlinge wollen den Schwung der letzten Partien mitnehmen. „Um es dem HSV so schwer wie möglich zu machen, brauchen wir eine solide Abwehrleistung.“

Northeimer HC II - Eintracht Braunschweig (Sa. 20 Uhr, Schuhwall). Diverse Neuzugänge haben den Gästen offensichtlich gut getan. Sechs Siege in Serie sprechen Bände. Zuletzt brachte man Spitzenreiter Warberg die erste Niederlage bei. Der Tabellenzweite reist daher als Favorit an. „Aber wir werden versuchen, mit unserer Heimstärke zu punkten. Grundstein muss eine kompakte Abwehr sein“, fordert Spielertrainer Jan Kühn. „Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen.“ Ein Fragezeichen gibt es bei Timo Effler (Kapselverletzung).

Frauen

Northeimer HC II - Eintracht Braunschweig (Sa. 18 Uhr, Schuhwall). Nach zwei recht deutlichen Schlappen wartet auf die NHC-Reserve erneut ein dicker Brocken. Die Eintracht verlor bisher nur in Edemissen und verfügt über die beste Abwehr der Liga.

HSG Rhumetal - MTV Braunschweig (So. 15 Uhr, Burgberg). Im Rhumetal freut man sich auf das Spitzenspiel Dritter gegen Zweiter. Bei den Gästen, Aufsteiger des Vorjahres, läuft es richtig gut. „Wir werden uns gegenüber dem Wittingen-Spiel vor allem in der Abwehr erheblich steigern müssen“, mahnt Trainer Sascha Friedrichs. „Wenn wir in der Spitzengruppe bleiben wollen, müssen wir Heimspiele gegen direkte Konkurrenten gewinnen.“ Dabei hofft Rhumetals Coach auf einen größeren Zuschauerzuspruch. „Das hat sich die Mannschaft verdient.“ (zys)