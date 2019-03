Solling-HSG landet wichtigen Derbysieg gegen Northeim II

Neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt

+ © Hubert Jelinek Klare Sache im Landesliga-Derby: Simon Herwig (am Ball) von der HSG Schoning en/U./W. setzt sich gegen die Northeimer Timo Effler (rechts) und Kai Kühn durch. © Hubert Jelinek

Uslar – In der Landesliga haben die Handballer des Northeimer HC II das Derby bei der HSG Schoningen/U./W. überraschend verloren und dadurch den sechsten Sieg in Folge verpasst. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber landeten beim 24:19 (12:6) allerdings einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, der dem Drittletzten auch in den kommenden Wochen weiteren Auftrieb geben soll.