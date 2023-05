Solling-HSG steht unter Erfolgsdruck: Die HSG Plesse-Hardenberg II kommt zum Derby nach Uslar

Landesliga: Heimspiel für den MTV Moringen

+ © Hubert Jelinek Mit 29:23 entschied Plesse-Hardenberg II, hier Lars Schmidt (links) und Christian Brand (rechts) gegen den Uslarer Espen Fiedler, das Hinspiel für sich. © Hubert Jelinek

In der Handball-Landesliga der Männer liegt der Erfolgsdruck im Derby zwischen Schoningen/Uslar/Wiensen und Plesse-H. II bei den abstiegsbedrohten Gastgebern. Moringen will sich den Ligaverbleib mit einem Heimsieg über Lafferde II sichern. Rhumetal ist spielfrei.

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen - HSG Plesse-Hardenberg II (Sa. 19.30 Uhr, Uslar). Gegensätzlich sind die Ausgangslagen der Kontrahenten. Während die Gastgeber vehement mit dem Abstiegsgespenst zu kämpfen haben, geht es für das Burgenteam nur noch darum, im Abschlussklassement ein oder zwei Plätze gutzumachen. Bestenfalls Rang vier ist für die Crew von Christian Brand möglich. Vor Saisonbeginn sah es eher nach umgekehrten Vorzeichen aus. Während die Gastgeber nach gutem Start immer mehr in einen Abwärtsstrudel gerieten, steigerte sich Plesse stetig. „Nach der unerwarteten Niederlage gegen Spanbeck steht Schoningen richtig unter Druck. Ich erwarte einen Hexenkessel mit einem topmotivierten Gegner, der aber auch ein wenig verunsichert sein wird“, beschreibt Plesses Spielertrainer die Lage. „Wir müssen in der hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf bewahren und den Gegner von Anfang an unter Druck setzen. Wenn es uns gelingt, Schoningen unter 30 Toren halten, haben wir gute Chancen, die Punkte mitzunehmen.“

Punkte, die die Gastgeber dringend benötigen. Im Solling sieht man sich als Außenseiter. Umso mehr bauen die Schützlinge von Jürgen Kloth in dieser schwierigen Situation auf die Unterstützung von den Rängen. „Wir brauchen einen Heimsieg, um die Chancen auf den Klassenerhalt nicht frühzeitig zu verspielen. Dazu bedarf es einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, stellt Wilfried Fischer klar. Als Hauptgrund für die Niederlage gegen Spanbeck hat der HSG-Manager die miserable Chancenverwertung ausgemacht. „Hier müssen sich alle steigern. Wir können es uns einfach nicht erlauben, gut herausgespielte Torchancen in dieser Häufigkeit ungenutzt zu lassen.“

MTV Moringen - MTV Groß Lafferde II (Sa. 18 Uhr, Burgbreite). Im Kräftemessen der Tabellennachbarn kann Moringen mit einem Sieg auch die letzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigen. Dabei darf die Truppe um den torgefährlichen Rechtsaußen Robin Goldmann getrost auf ihre Heimstärke vertrauen. Von den letzten sieben Auftritten in eigener Halle gewann der MTV sechs und legte damit den Grundstein für eine weitere Spielzeit in der Landesliga. Lafferde II tut sich in der Fremde ausgesprochen schwer. Zählbares brachte man nur von den Kellerkindern Spanbeck und Bad Harzburg mit. Im ersten Duell mussten sich die Moringer nach 15:10-Pausenführung am Ende noch 24:27 geschlagen geben.

MTV Rosdorf - Northeimer HC II (Sa. 18 Uhr). Beide können die Spielzeit locker austrudeln lassen. Northeims Reserve tummelt sich seit geraumer Zeit im Niemandsland der Tabelle. Die Gastgeber beraubten sich vor zwei Wochen mit der Niederlage bei der HG Elm ihrer letzten Titelchance. Dennoch geht der MTV als Favorit in die Begegnung. In eigener Halle musste man sich bisher nur Spitzenreiter Rhumetal geschlagen geben. Hinspiel: 31:24 für Rosdorf.

(Andreas Schridde)