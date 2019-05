Solling-HSG und Rhumetal II im Fernduell gegen den Abstieg

Northeim – Am letzten Spieltag in der Handball-Landesliga der Männer kämpfen Schoningen/Uslar/Wiensen und Rhumetals Reserve per Fernduell um den direkten Klassenerhalt.

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen - HSG Langelsheim/Astfeld (Sa. 18 Uhr, Uslar). Dank einer bärenstarken Rückrunde haben die Sollinger sich bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit des direkten Klassenerhaltes offen gehalten. Voraussetzung ist ein Sieg über das Schlusslicht. Gleichzeitig darf Rhumetal in Bortfeld nicht gewinnen. „Der Druck ist natürlich enorm. Aber ich glaube, dass die Mannschaft sich in letzter Zeit eine gehörige Portion Selbstvertrauen erarbeitet hat, um diese Aufgabe zu erledigen“, meint Wolfgang Scharberth. Der HSG-Betreuer baut auch wieder auf die Fans, die großen Anteil am Aufschwung haben. „Ich kann und will nicht an einen Abstieg denken. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir am Samstagabend den Klassenerhalt schaffen.“

SG Zweidorf/Bortfeld - HSG Rhumetal II (Sa. 18 Uhr). Für die Gastgeber ist die Saison gelaufen, ein Platz im Mittelfeld gesichert. Ganz anders stellt sich die Situation für Rhumetal dar. Man kann immer noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. „Aber wir haben es selbst in der Hand und gehen nach dem Derbysieg gegen Moringen mit einer Menge Selbstvertrauen in die Partie“, stellt Trainer Julian Hogreve fest, der nach einer verkorksten Rückrunde mit seiner Truppe die Klasse unbedingt halten will. Ob man Unterstützung aus der sich parallel im Einsatz befindlichen Ersten bekommt, entscheidet sich kurzfristig. Das Hinspiel endete 35:35.

MTV Moringen - HG Elm(Sa. 18 Uhr, Burgbreite). „Dies ist das letzte Spiel - und das ist auch gut so“, sehnt Peter Vollbrecht das Ende der Saison und damit auch das Ende seiner Amtszeit auf der Trainerbank des MTV herbei. Luft und Motivation seien schon seit geraumer Zeit heraus. Beide Teams können in der Tabelle nicht mehr viel bewegen. Auch deshalb sei das Ergebnis zweitrangig. „Wichtiger ist, dass wir alle als Freunde auseinandergehen.“

Northeimer HC II - HSV Warberg/Lelm (Sa. 18 Uhr, Schuhwall). Der Beste kommt zum Schluss. Im letzten Saisonspiel gibt der neue Meister seine Visitenkarte in der Schuhwallhalle ab. Dort hat der NHC in dieser Serie noch keinen Zähler abgegeben. Und das soll auch so bleiben. Zugleich streifen mit André und Kai Kühn sowie Jan Henrik Schmidt drei Identifikationsfiguren letztmals das Northeimer Dress über. Sie haben das Spiel des Teams über Jahre geprägt. „Daher wollen wir noch einmal ein Feuerwerk abbrennen und die Jungs mit einer geilen Leistung verabschieden“, sagt Trainer Jan Kühn. zys