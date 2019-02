Solling-HSG will erst  siegen und dann Karneval feiern

Niklas Krell verfolgt die Flugbahn des Balles. Am Sonntag muss er sich mit der Reserve der HSG Rhumetal in Lehre beweisen.

Northeim – In der Handball-Landesliga der Männer trifft die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen auf die HG Elm. Die drei weiteren heimischen Vertretungen gehen auf Reisen. Die Frauen-Landesliga pausiert am Wochenende.

VfL Lehre - HSG Rhumetal II (So. 17 Uhr). Die letzten Rhumetaler Auftritte waren wenig zufriedenstellend. Im Braunschweiger Vorort wartet ein schlagbarer Kontrahent. Doch Julian Hogreve warnt. „Lehre ist unangenehm und spielt körperbetont. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, sagt der HSG-Spielertrainer, zumal beim VfL auch mit Harz gespielt wird. Die Gäste wollen auch mal wieder auswärts punkten, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nicht dabei sind die Urlauber Mats Wolters, Miguel Proschwitz und Niklas Bertram sowie Marvin Kunde (Oberschenkelverletzung).

HSG Schoningen/U./W. - HG Elm(Sa. 17 Uhr, Uslar). „Die Formkurve zeigt nach oben. Der Einsatzwille stimmt“, sagt Wolfgang Scharberth optimistisch, wenn da nicht das Problem mit dem dünnen Kader wäre. Beim Training mussten erneut drei Akteure krankheitsbedingt pausieren. Aber seine Jungs brennen. „Bei uns ist Karneval und wir wollen ein Stück zur guten Laune beitragen.“ Scharberth hofft, dass die Fans das Team auch zur ungewöhnlichen Anwurfzeit unterstützen.

MTV Vorsfelde II - Northeimer HC II (Sa. 19 Uhr). Jan Kühn erwartet starke Gegenwehr. „Vorsfelde steht mit dem Rücken zur Wand. Die werden alles geben, um die beiden Punkte zu holen“, sagt Northeims Spielertrainer, fügt aber auch an: „Wir wollen unsere kleine Serie ausbauen und haben gezeigt, dass wir auch auswärts können.“ Mit Alexander Palm fehlt eine Alternative im Rückraum. Ein Fragezeichen gibt es bei Kai Strupeit. „Er hat unserer Abwehr in den letzten Spielen enorme Stabilität verliehen.“ So hängt der Ausgang der Partie auch vom Aufgebot ab.

SG Zweidorf/Bortfeld - MTV Moringen (So. 17 Uhr). Peter Vollbrecht erwartet einen körperbetont agierenden Gegner, der in eigener Halle nur sehr schwer zu schlagen ist. „Es wird drauf ankommen, über eine gute Deckungsarbeit ins Tempospiel zu kommen“, sagt Moringens Coach. „Das hat leider in Edemissen nur in der ersten Halbzeit perfekt funktioniert.“ Die SG unterstrich ihre Heimstärke zuletzt bei der äußerst unglücklichen 28:29-Niederlage gegen Spitzenreiter Warberg. zys