Wie geht’s weiter mit dem Handball im Solling?

Daumen hoch! Jürgen Kloth gibt die Kommandos bei den Handballern der 1. Mannschaft der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen (hier neben Betreuer Wolfgang Scharberth/links). Geht es nach dem Willen der HSG-Verantwortlichen, soll Kloth auch nächste Saison das Ruder in der Hand haben.

Uslar – Keine Frage: Der Handball im Solling hat schon bessere Zeiten erlebt. Die Realität ist derzeit eher trist. Die 1. Herrenmannschaft schwebt als Vorletzter der Landesliga in akuter Abstiegsgefahr, ein Damenteam fehlt gänzlich und auch beim Nachwuchs sieht es nicht all zu rosig aus. Über Spiele auf Regionsebene kommt keine der sechs Abordnungen hinaus.

Den Kopf in den Sand stecken will man bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen aber dennoch nicht. Mit Mathias Klinge, Wilfried Fischer und Edgar Leifheit investiert ein Trio viel Zeit, Arbeit und Herzblut, um den Handball in der Region wieder zurück zu alter Stärke zu führen.

Dafür rühren die Drei kräftig die Werbetrommel, um Handballer von der Solling-HSG zu überzeugen. Dabei fällt immer wieder ein Name: Jürgen Kloth. Erst nachdem der Trainer in Uslar anheuerte, ging es bergauf. Die vier Saisonsiege (bei zwölf Niederlagen) gelangen unter seiner Regie. Das rettende Ufer zum Klassenerhalt ist nur vier Punkte entfernt. Machbar, bei noch zehn ausstehenden Begegnungen.

„Seit Jürgen bei uns ist, hat sich enorm viel getan“, sagt Mathias Klinge. „Die Trainingsarbeit hat eine ganz andere Qualität. Und die Spieler nehmen dies an und ziehen mit.“ Das sei das Wichtigste. „Unser großes Ziel ist es natürlich, mit ihm die Landesliga zu halten und auch in die nächste Saison mit ihm als Trainer zu gehen“, ergänzt Edgar Leifheit. Erste Gespräche gab es, entschieden ist allerdings noch nichts.

Kloth soll nach Möglichkeit das Zugpferd sein, um Neuzugänge für den Verein zu gewinnen. Dabei soll grundsätzlich verstärkt auf den eigenen Nachwuchs gebaut werden, doch das wird noch etwas dauern. Leifheit: „Wir haben leider bei den Jungen und auch bei den Mädchen keine A-Jugend. Aber immerhin wollen wir die männliche B-Jugend jetzt für die Relegation zur Landesliga anmelden.“

Ein weiterer Ansatzpunkt: Beim Stammverein TSG Uslar, bei dem der Handball aktuell gänzlich ruht, soll dieses brach liegende Feld in Form von einer Gruppe für die Jüngsten (Minis) wiederbelebt werden. Geplant ist auch, Trainer auszubilden, um die Qualität der Trainingsarbeit zu verbessern. Ein unabdingbarer Punkt, um höheren Ansprüchen gerecht zu werden.

Doch das braucht Zeit. Weil also über die Jugend (vorerst) keine Verstärkungen für die 1. Herren zu erwarten sind, muss der Blick über den Tellerrand hinaus gehen. Klinge: „Wir sind ein finanziell gut aufgestellter Verein, haben aber zu wenig Aktive.“ Ein Grund dafür sei auch, dass viele Spieler studien- oder berufsbedingt die Region verlassen. „Das war der Hauptgrund, warum wir unsere starke Damenmannschaft abmelden mussten.“ Daraus hat man gelernt und die Ärmel längst hochgekrempelt.

Kontakt:

Wilfried Fischer 0157 / 73 56 62 37

Mathias Klinge 0176 / 97 83 52 85

Edgar Leifheit 0151 / 14 22 91 70