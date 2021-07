Spielerbasis beim SV Schedetal wird noch größer

Dritte Frauen-Mannschaft gemeldet

+ © Rüdiger Pietsch Stellten sich zum Gruppenbild: Neuzugang Hanna Cranen (von links), Lars Koltscynski, Gerrit Bömeke und Pascal Weinberger. Nicht auf dem Bild: Bastian Toll (Trainer der dritten Mannschaft). © Rüdiger Pietsch

Frauenhandball-Landesligist SV Schedetal Volkmarshausen hat für die am 25. September beginnende Saison Neuzugänge vorgestellt.

Volkmarshausen – Am Rande des Beachhandball-Turniers am Wochenende gab der SVS bekannt, dass er drei externe Spielerinnen für sich gewinnen konnte. Chiara Hoffmann stößt vom Dransfelder SC als Torhüterin zum Team. Der zweite Neuzugang, Hanna Cranen, ist eine Kreisläuferin und kommt von der HSG Rhumetal, der seine erste Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen hat. Die Dritte im Bunde ist Alix von Kaehne. Sie stammt aus Schleswig-Holstein und gilt auf dem Handballfeld als Allrounderin. Sie studiert in Göttingen.

Erfreulich für den SVS ist zudem, dass eine dritte Frauen-Mannschaft gemeldet werden konnte. Diese wird in der Regionsliga antreten. Die zweite Mannschaft bestreitet die Saison in der Regionsoberliga. Trainer der zweiten Mannschaft ist Pascal Weinberger. Bastian Toll wird die Dritte betreuen. Gerrit Bömeke unterstützt die Trainer aller drei Mannschaften, fungiert als Assistent und wird sich auch um die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Teams kümmern.

In der Vorbereitung zur neuen Saison geht es jetzt in der Gimter Halle weiter. Die Spielerinnen befinden sich in der ersten Vorbereitungsphase, die noch bis zum 18. Juli dauert. Danach schließt sich eine Trainingspause von 14 Tagen an. Es folgt die zweite Trainingsphase, in der ab dem 26. Juli am Feinschliff gearbeitet werden und sich die Mannschaft in einigen Vorbereitungspartien einspielen soll. Trainer Lars Koltscynski ist mit dem Verlauf der ersten Phase zufrieden: „Die Mädels haben sehr gut mitgezogen und sind alle heiß auf die neue Saison. Wir werden vom 6. bis 8. August ein Trainingslager in Hollenstedt bei Hamburg absolvieren.“ (Rüdiger Pietsch)

Frauen-Landesliga Süd

Dransfelder SC

SV Schedetal Volkmarsh.

MTV Geismar II

HSG Göttingen

Northeimer HC II

Börde Handball

DJK BW Hildesheim

Liebenburg/Salzgitter

SF Söhre

MTV Rohrsen

Frauen-Regionsoberliga

Schedetal Volkm. II

HSG Oha

Plesse-Hardenberg II

Tuspo Weende

MTV Geismar III

MTV Rosdorf II

HSG Rhumetal

TSV Landolfshausen

Frauen-Regionsliga

Schedetal Volkm. III

Jahn Duderstadt

MTV Geismar IV

SV Worbis

MTV Rosdorf III

Northeimer HC III

HSG Göttingen II

Spanbeck/Billingshsn.

Schoningen/Uslar/W.

HSG Rhumetal II