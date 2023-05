Beim Dransfelder SC dürfte es emotional werden

Von: Per Schröter

Vor dem letzten Einsatz: Dransfelds Trainer Lennart Pietsch wird seine Spielerinnen auch am Samstag anfeuern. © per

Die einen verlassen den Altkreis Münden für immer, die anderen verabschieden sich mit dem letzten Saisonspiel nur in die verdiente Sommerpause. So unterschiedlich stellt sich das Saisonfinale für die beiden heimischen Frauenhandball-Landesligisten dar.

Altkreis Münden – Der Dransfelder SC erwartet am Samstag die Sportfreunde Söhre (16 Uhr, Sporthalle Lange Trifft). Im vorläufig letzten Auftritt einer Dransfelder Damen-Handballmannschaft dürfte das Sportliche in den Hintergrund rücken.

„Mit dieser Partie endet das als Projekt Damenhandball in Dransfeld angelegte Unternehmen nach elf Jahren. Andreas Dallügge hatte es einst in der Saison 2012/2013 initiiert“, blickt DSC-Geschäftsführer Friedrich-Georg Rehkop zurück. „Es wurde immer guter Sport geboten. Dafür möchten wir uns als Verein bei allen Spielerinnen und Trainern bedanken. Für den Samstag hoffe ich noch mal auf zahlreiche Zuschauer.“ Rehkop kündigte für die Besucher Freibier an. Die Mannschaft werde sich mit ehemaligen Spielerinnen am Abend im DSC-Klubheim noch mal zu einem gemeinsamen Essen treffen.

Trainer Lennart Pietsch, der zu Frauen-Oberligist MTV Rosdorf wechselt, sagt: „Wir wollen die Saison natürlich vernünftig zu Ende bringen, aber das wird sowohl vor als auch nach dem Spiel sicher eine sehr emotionale Angelegenheit.“Immerhin werde die Mannschaft, die in den vergangenen acht Jahren mit nahezu demselben Personalstamm in der Landesliga stets eine gute Rolle gespielt hat, sich danach auflösen und sich viele Spielerinnen zumindest in der Sporthalle wohl nie wiedersehen.

„Trotz allem wollen wir unser Spiel unbedingt gewinnen“, sagt Pietsch, der nach wie vor „die leise Hoffnung“ habe, in der Abschlusstabelle vor dem Lokalrivalen SV Schedetal Volkmarshausen zu landen (der dafür aber parallel gegen Langelsheim patzen müsste). Auch wenn Söhre mit nur einem Sieg am Tabellenende steht und als Absteiger längst feststeht, dürfe man diesen Gegner nicht unterschätzen. „Die haben mit Carolin Hübers, die bislang in dieser Saison 167 Tore erzielt hat, die zweitbeste Schützin der Liga in ihren Reihen“, so Pietsch, der seit 2019 beim DSC war. Gelinge es seinem Team, ihre Kreise einzuengen, sollte jedoch wie beim 20:16-Erfolg im Hinspiel auch diesmal ein Sieg drin sein.

SV Schedetal: „Wir werden alles versuchen, um mit einem Heimsieg und einem positiven Gefühl aus der Saison zu gehen“, sagt SVS-Trainer Markus Piszczan. Zu Gast ist die zuletzt stark auftrumpfende HSG Langelsheim/Astfeld. Ausnahmsweise wird aber erst am Sonntag gespielt; Anwurf in der Gimter Halle ist um 16 Uhr. Im Erfolgsfall würden die Mannschaft und auch Piszczan die erste Saison nach dessen Rückkehr auf die Trainerbank mit einem guten fünften Tabellenplatz abschließen. Allerdings muss der SVS weiter mit großen Problemen im Rückraum fertig werden: Dreßler, Minde, Jerrentrup und Weise werden fehlen. „Wir wollen die Zuschauer trotzdem nach zuletzt zwei Heimniederlagen mit einem Sieg verwöhnen“, so Piszczan abschließend. (Per Schröter)