Dransfeld siegt mit Glück und Geschick beim 23:19 gegen Rhumetal

Dransfeld. In der Frauenhandball-Landesliga kam der Dransfelder SC zu einem enorm wichtigen Sieg gegen die HSG Rhumetal. Der DSC setzte sich mit 23:19 (11:11) durch.

Der DSC legte ein 2:0 vor. Beide Treffer gingen auf das Konto von Katrin Thielecke, die eine starke Leistung zeigte. Immer wieder ging sie in die Nahtstellen der Gäste und konnte auch ihre Mitspielerinnen in Szene setzen. Das gesamte Spiel wurde von zwei starken Abwehrreihen geprägt. Zwar gelang den Gästen nicht nur der Ausgleich, sondern sie gingen durch vier Treffer mit 4:2 in Führung. Die HSG Rhumetal baute ihren Vorsprung aus und lag in der 23. Minute mit 10:7 in Front.

Jetzt ging ein Ruck durch die Flechtner-Sieben. Im Tor steigerte sich Steffi Kaufmann enorm und hielt ihre Mannschaft im Spiel. Lena Sonsalla blieb es vorbehalten, den Ausgleich zum 11:11 zu erzielen.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Miriam Achler erzielte das 13:13 und auch die 14:13-Führung ging auf ihr Konto. Die Gäste ließ das kalt, sie blieben dran und gaben sich nicht geschlagen.

In den letzten zehn Minuten konnte der DSC erhöhen. Glück hatte er, dass die Gäste mehrere gute Chancen ausließen. Einige Würfe landeten an der Latte oder am Pfosten und die Abpraller holten sich die Gastgeberinnen. Andreas Dallügge, der langjährige Trainer des DSC, zeigte sich zufrieden und erleichtert: „Dieser Erfolg setzt noch mal Kräfte frei, um uns noch weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Es war heute auch ein wenig Glück dabei, aber trotzdem war der Erfolg verdient.“

Aus dem Schneider sind die Dransfelderinnen aber noch lange nicht. Trotzdem zeigte die Mannschaft das beste Heimspiel der laufenden Runde, was Mut machen sollte.

DSC: Kaufmann - Thielecke 5, Menn 5/3, Achler 5, Sonsalla 3, Santos 1, Scherf 1, Olschewski 1, Peters 1, Bobrink 1, Rettberg, Grandjean.

Von Rüdiger Pietsch