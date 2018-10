Dransfelder Frauen feiern Kantersieg im Derby

Gimte. Was ist denn hier los? Das fragten sich nicht nur die rund 130 Zuschauer beim Derby der Frauenhandball-Landesliga zwischen dem SV Schedetal Volkmarshausen und dem Dransfelder SC.

Der gastgebende Aufsteiger unterlag in Gimte der erfahrenen DSC-Mannschaft überraschend deutlich mit 16:31 (4:15). Das hatte der SV eine Woche nach dem hart erkämpften ersten Saisonsieg wohl anders erwartet.

Nach dem Schlusspfiff feierten auf der einen Seite die Dransfelderinnen den Derbysieg ausgelassen. Auf der anderen Seite war der Frust nach dieser enttäuschenden Leistung groß. Damit hatte wohl keiner gerechnet.

Der Dransfelder SC ging zwar als leichter Favorit ins Spiel, aber der SVS hatte nach dem ersten Erfolg in Wittingen Aufwind bekommen und rechnete sich etwas aus. Doch von Beginn an dominierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Flechtner. Die Sieben von Marcus Grna wirkte hingegen hypernervös. Viele technische Fehler und Fehlwürfe bescherten dem DSC nach 20 Minuten eine 11:0-Führung! Erst in der 23. Minute konnte Madeleine Reuter per Siebenmeter das erste Tor der Gastgeberinnen erzielen.

Beste DSC-Spielerin war in dieser Phase Torhüterin Steffi Kaufmann, die unter anderem mit ihren zahlreichen Paraden SV-Torjägerin Michelle Weise stoppte. Auf dem Feld überzeugten besonders die beiden Dransfelder Außen Amy Peters und Kristin Bäcker, die zusammen elfmal trafen. Beste Werferin war allerdings eine Rückkehrerin: Meike Grünewald feierte nach ihrer Babypause ein überzeugendes Comeback. Nach dem Wechsel konnte der SV Schedetal das Spiel dann offener gestalten. Der Sieg der Gäste geriet aber natürlich nicht mehr in Gefahr. Beim DSC war die Erleichterung groß, dass die Negativserie endetet. Sebastian Flechtner war entsprechend gut gelaunt und meinte: „Wie wir ins Spiel gekommen sind, war sehr stark, aber rechnen konnte man damit nun wirklich nicht.“ Schließlich hatte auch sein Team zuvor nur einmal gewonnen. Marcus Grna war bedient und fand keine Worte, er musste wohl erst einmal runterfahren. Sein Co-Trainer Michael Orlob erkannte den Erfolg der Dransfelderinnen an und meinte zum eigenen Team: „Jetzt müssen wir nach vorne schauen und unsere nächsten Spiele besser gestalten. Zumindest hat die Mannschaft später kämpferisch alles gegeben.“