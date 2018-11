Dransfelder Handballerinnen spielen unentschieden

Dransfeld. Nichts wurde es mit dem erhofften dritten Sieg in Folge für die Landesliga-Handballerinnen des DSC Dransfeld. Gegen die HSG Nord Edemissen kam das Team von Trainer Sebastian Flechtner in eigener Halle nicht über ein 23:23 (14:13)-Unentschieden hinaus.

Als die Gäste nach dem Schlusspfiff ihren Punktgewinn ausgelassen feierten, die Dransfelderinnen aber mit gesenktem Haupt das Spielfeld verließen, war klar: Dieses Remis fühlte sich für die Flechtner-Sieben an wie eine Niederlage. Und das war nur allzu verständlich. Gegen den mit nur sechs Feldspielerinnen angereisten Tabellenfünften hatte mit der Abwehr ausgerechnet das nicht funktioniert, was die Hasenmelkerinnen in dieser Saison bislang ausgezeichnet hatte. „Die Angriffsleistung war in Ordnung, auch wenn wir uns da natürlich auch den einen oder anderen unnötigen Fehler geleistet haben“, befand Sebastian Flechtner. Vor allem die vierfache Torschützin Amy Peters habe eine ausgezeichnete Trefferquote gehabt. Aber auch Top-Torschützin Miriam Achler (traf acht Mal) und Isabell Marienfeld (fünf Treffer) erhielten ein Lob vom Coach. „Was wir heute in der Abwehr gespielt haben, ging aber gar nicht“, meinte Flechtner.

Tatsächlich hatte seine Mannschaft bislang erst einmal mehr Gegentore kassiert – am zweiten Spieltag beim 21:25 bei der HSG Rhumetal. „Ich denke, die Mädels haben das Spiel schon als gewonnen abgehakt, als der Gegner ohne Auswechselspielerin aufgetaucht ist“, suchte der Coach nach einer Begründung für das schwache Defensivverhalten vor allem im Abwehrzentrum. „Das war eine reine Einstellungssache und das darf uns einfach nicht passieren, weil wir es ja viel besser können.“ Untröstlich war nach dem Spiel Jaqueline Ter Fehr, die sich Sekunden vor dem Schlusspfiff auf Linksaußen gut durchgesetzt und freistehend die Chance zum Siegtreffer hatte, mit ihrem Wurf aber an HSG-Schlussfrau Pertile scheiterte.

DSC Dransfeld: Kaufmann, Müller – Achler 8/3, Marienfeld 5, Peters 4, Heinzen 2, Pohlmann 1, Stey 1, Papadopoulou 1, Ter Fehr 1, Gerke, Grünewald.