Dransfelder Handballerinnen ziehen den Kürzeren

Frauenhandball-Landesligist Dransfelder SC kassierte bei der SG Zweidorf/Bortfeld die zweite Auswärtsniederlage in Folge. Der stark ersatzgeschwächte Kader hatte eine Woche vor dem Heimderby gegen den SVS mit 23:25 (10:9) das Nachsehen.

Das grippekranke Trainerteam Lennart Pietsch und Benni Wüster konnte nicht dabei sein. Kurzfristig sagten auch noch vier weitere Spielerinnen ab. Es entwickelte sich aber ein Spiel, das immer Spitz auf Knopf stand. Zur Pause führten die Dransfelderinnen mit 10:9. Es war immer ein Spiel mit wechselnden Führungen. Die letzten zehn Minuten waren an Spannung nicht zu überbieten. Katrin Windel brachte den DSC per Strafwurf mit 21:20 in Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der DSC aber auch schon fünf Siebenmeter verworfen. Jetzt gelangen der SG Zweidorf drei Tore in Folge. Der DSC kam aber noch einmal zurück und durch Meike Grünewald in der 57. Minute zum 23:23-Ausgleich. Doch Zweidorf konterte und ist nun mit dem Tabellenzweiten aus Dransfeld punktgleich.

DSC: Kaufmann, Scholz – Marienfeld 6, Schormann 6/3, Windel 3/3, Grünewald 3, Heinzen 2, Achler 2/1, Böhm 1, Kairat.