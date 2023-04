Dransfelderinnen retten noch einen Punkt

Mit sechs Treffern war Isabell Rentsch zweitbeste DSC-Torschützin hinter der überragenden Caroline Grandjean, die zehn Mal ins Schwarze traf. © Per Schröter

Handball-Landesliga SVS hadert mit Kleber

Altkreis Münden – Ein Sieg blieb den beiden heimischen Handball-Landesligisten am Wochenende verwehrt. Immerhin punktete der DSC.

Dransfelder SC - BTSV Eintr. Braunschweig 24:24 (13:16). Nach einer guten Anfangsphase geriet der DSC-Motor zunehmend ins Stocken. Unzureichendes Rückzugverhalten und eine zu tief stehende Abwehr ermöglichten den überraschend stark aufspielenden Gästen immer wieder leichte Tore aus dem Rückraum. Ein mit dem Pausenpfiff von Anastasia Mosebach verwandelter Strafwurf hielt den Pausenrückstand noch in Grenzen.

Nach einer Kabinenansprache von Benjamin Wüster, der den erkrankten Cheftrainer Lennart Pietsch vertrat, fanden die Gastgeberinnen deutlich besser ins Spiel und drehten den Rückstand zwischenzeitlich sogar in einen Zwei-Tore-Vorsprung (21:19/49.). Danach riss der Faden aber plötzlich wieder und die Gäste trafen viermal in Folge (22:24/54.). Isabell Rentsch und die mit zehn Treffern überragende Caroline Grandjean sorgten dann aber noch für die am Ende leistungsgerechte Punkteteilung. Dransfelder SC: Schorn - Grandjean 10, Rentsch 6, Rettberg 3/3, Bäcker 3, Mosebach 2/2, Windel, Gerke, Kleinhans, Heinzen.

SG Börde Handball - SV Schedetal Volkmarhausen 29:20 (15:11). Durch die vierte Niederlage in Folge rutschte der SV Schedetal Volkmarshausen auf Platz sechs ab. Die Piszczan-Sieben hatte viele Probleme mit dem ungewohnten Harzen und kam mit dem Haftmittel nicht klar. Von Beginn an lief der SVS einem Rückstand hinterher und die Gastgeberinnen nutzten die sich ergeben Chancen aus. In der 20. Minute verletzte sich Muriel Jerrentrup, für die das Spiel damit schon beendet war. Die Mannschaft versuchte alles, aber die SG Börde konnte den Vorsprung halten. „Mit dem Kleber am Ball hatten wir so unsere Probleme. Und da die Gastgeberinnen es gewohnt sind, waren sie klar im Vorteil“, sagte Trainer Markus Piszczan. Doch zur Pause war der SVS immerhin noch in Schlagweite. Es war also noch alles drin. In der 40. Minute brachte Christin Jaeger den SVS auf 16:18 heran. Doch dann erneut Pech: Lena Dreßler verletzte sich und fiel ebenfalls aus. Das nutzten die Gastgeberinnen und steuerten einem klaren Erfolg entgegen. Trainer Markus Piszczan war gar nicht mal besonders enttäuscht. „Durch die Verletzungen musste wir die Deckung öfter umstellen. Wir hatten auch gute Szenen, aber leider haben wir bedingt durch den Kleber den Abstand nicht mehr verringern können. SV Schedetal Volkmarshausen: Körber, Mariola Jerrentrup - Jaeger 7/6, Schott 5, Toll 3, Dreßler 2, Krumsiek 1, Küllmer 1, Schuler 1, Stenzel, Muriel Jerrentrup, Marie Görtler. (Per Schröter und Rüdiger Pietsch)