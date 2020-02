DSC Dransfeld feiert erneut ein Schützenfest

Der Dransfelder SC hatte in der Frauenhandball-Landesliga gegen die HSG Plesse-Hardenberg II keine Mühe. Der Tabellenzweite setzte sich gegen das Schlusslicht mit 38:20 (17:12) durch.

Das Spiel erinnerte zu Beginn an das Derby gegen den SV Schedetal Volkmarshausen: Der DSC startete nervös, das Tempospiel kam kaum zum Tragen. Überhastet wurde abgeschlossen und in der Abwehr fehlte die Abstimmung. Das konnte die junge Gästemannschaft nutzen und führte mit 3:1. Nach dem 3:4- Rückstand bekam der DSC aber Oberwasser und nach dem Ausgleich zum 4:4 übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando. Angetrieben von einer sich seit Wochen in bestechender Form präsentierenden Darline Seckelmann setzte sich der DSC immer weiter ab. Nach dem 11:6 durch Meike Grünewald verfiel Dransfeld kurioserweise wieder in das Muster der Anfangsphase und der Tabellenletzte kam noch einmal auf 11:12 heran. In dieser Phase bewahrte Torhüterin Lisa Schorn den DSC vor noch größeren Problemen.

Nach dem Seitenwechsel drehte Dransfeld auf. Bei den Gästen ließ nun die Kraft nach und sie hatten dem Tempospiel der Gastgeberinnen nicht mehr viel entgegenzusetzen. Dransfelds Trainer Lennart Pietsch zog ein zufriedenes Fazit: „ Plesse hat es zu Beginn des Spiels gut gemacht; davor hatte ich gewarnt. Aber wir haben uns schnell gefangen und noch viele Tore erzielt.“

DSC: Schorn, Kaufmann – Schormann 7/5, Seckelmann 6, Marienfeld 6, Grünewald 5, Bäcker 5, Böhm 2, Windel 2, Rettberg 2, Gerke 2, Morgenstern 1, Sonsalla, Renner.