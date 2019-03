DSC mit Arbeitssieg gegen Zweidorf

Dransfeld – Mit einem hart erarbeiteten 23:21 (12:8)-Heimsieg gegen die SG Zweidorf/Bortfeld untermauerten die Landesliga-Handballerinnen des DSC Dransfeld ihren dritten Tabellenplatz. Trainer Sebastian Flechtner hatte dabei fast seine Wunschformation auf dem Feld.

Nach der erfolgreichen Rückkehr von Theresa Rettberg, die noch einmal mehr Dynamik ins Team bringt, stellt Dransfeld eine echte Spitzenmannschaft. Sebastian Flechtner kann nur hoffen, dass der Großteil des Teams dem DSC treu bleibt. Besonders in der Defensive war es beeindruckend, welchen Riegel mit oberligaerfahrenen Spielerinnen die Dransfelderinnen mittlerweile stellen können. Angesichts der zahlreichen personellen Alternativen hatten wohl nicht wenige erwartet, dass den Gastgeberinnen der Sieg gegen den Tabellendrittletzten leichter fallen würde. Doch es blieb bis zuletzt eine umkämpfte Partie.

Das lag vor allem an den kampfstarken Gästen. Sie unterstrichen, warum sie das Duell mit dem SV Schedetal um den Klassenerhalt für sich entschieden haben. Zweidorf glaubte auch in Dransfeld an sich und hatte nicht zuletzt mit Kira Zimball die Spielerin mit dem härtesten Wurf auf dem Feld. Mit einer geringeren Streuung in ihren Würfen hätte sie dem DSC noch größere Probleme bereiten können (letztlich vier Treffer).

Insgesamt setzte sich aber die erfahrenere und abgeklärtere Mannschaft durch. Und das, obwohl vier Siebenmeter vergeben wurden und es nach einem 0:2-Rückstand ganze sechseinhalb Minuten dauerte, ehe Amy Peters endlich den ersten Treffer erzielte. Danach war es enorm wichtig, dass Torhüterin Denise Müller eine genauso starke Leistung zeigte, wie ihre Kontrahentin im Gästekasten. Dennoch: Mit etwas mehr Konzentration im Abschluss hätte der neunte Saisonsieg im 20. Spiel deutlich höher ausfallen können. Dransfelder SC: Müller – Rettberg 7/2, Peters 3, Achler 3, Marienfeld 3, Grünewald 2, Ter Fehr 2, Heinzen 2, Gerke 1, Sonsalla, Stey.