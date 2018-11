Grna legt Traineramt beim SV Schedetal nieder

Volkmarshausen. Frauenhandball-Landesligist SV Schedetal Volkmarshausen muss sich einen neuen Trainer suchen. Aufstiegs-Coach Marcus Grna teilte dem Verein und der Mannschaft mit, dass er aus zeitlichen Gründen die Aufgabe ab sofort nicht mehr ausfüllen könne.

„Ich kann mein Hobby mit Familie und Beruf nicht mehr so unter einen Hut bringen, dass ich 110 Prozent geben kann“, sagte Grna. Er hatte vor anderthalb Jahren dem SVS neues Leben eingehaucht und war in die Landesliga aufgestiegen. Nach Spielerabgängen und ausbleibenden Verstärkungen im Sommer liegt das Team derzeit aber auf dem vorletzten Platz. Allerdings, so Grna weiter, habe seine Entscheidung keine sportlichen Gründe.

Vereinsvorsitzender Marco Miesch kann Grnas Schritt nachvollziehen. „Wir haben ihm für seine Arbeit gedankt. Manchmal muss man einfach die Priorität auf die Familie legen, gerade im Amateursport.“

Spielführerin Michelle Weise betont, dass die Mannschaft den Abgang des Trainers sehr schade finde. Man sei ja schließlich gemeinsam sehr erfolgreich gewesen.

Vorerst wird nach Aussage von Marco Miesch Co-Trainer Michael Orlob die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Unterstützt werde er vom Trainer der weiblichen Landesliga-A-Jugend, Thomas Dörfler. (mbr)