Mündener Handball-Landesligisten vor Heimspielen

Hoffen auf längeren Atem in der Schlussphase

Madelaine Reuter und der SV Schedetal/Volkmarshausen hoffen auf einen Heimerfolg.

In der Frauenhandball-Landesliga will der SV Schedetal Volkmarshausen endlich den zweiten Sieg der Saison einfahren. Der Dransfelder SC will sich nach der unglücklichen Niederlage in Geismar gegen die HSG Nord/Edemissen schadlos halten.