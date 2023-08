SV Schedetal: Neue Verbandsliga als Ziel

Von: Manuel Brandenstein

Teilen

Kehrt in den Kreis der 1. Mannschaft zurück: Hilke Doppe soll die verletzte Muriel Jerrentrup ersetzen. © Rüdiger Pietsch

In den drei Wochen bis zum Saisonstart gibt es für die Volkmarshäuser Handballerinnen noch viel zu tun. Schließlich gibt es ein ambitioniertes Ziel.

Volkmarshausen – Die Landesliga-Handballerinnen des SV Schedetal Volkmarshausen sind mittlerweile ebenfalls ins Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung eingetreten. Trainer Markus Piszczan bestreitet mit seinem Team am Wochenende das erste Testspiel.

Im Kader hat sich im Vergleich zur erfolgreichen vergangenen Saison (Tabellenplatz sechs) etwas getan: Mit Michelle Weise (Babypause) und Muriel Jerrentrup (Kreuzbandriss) müssen zumindest vorerst zwei Stammspielerinnen ersetzt werden. Dafür kam Chiara Rusteberg aus dem eigenen Nachwuchs, die aber auch noch A-Jugend spielen wird. Außerdem kehrt Hilke Doppe in den Kreis der ersten Mannschaft zurück. Ebenfalls eine Rückkehr hat sich Torhüterin Svea Rein aus der 2. Mannschaft vorgenommen. Sie wird Mariola Jerrentrup ersetzen müssen, die eine Pause einlegt. Es gibt auch einen externen Zugang: Routinier Katrin Windel kam von Liga-Aussteiger Dransfelder SC. Bei ihr steht aber noch nicht ganz fest, in welcher SVS-Mannschaft sie ihr Trikot überstreifen wird. Ihr Einsatzgebiet könnte auch wechseln.

Von einer Schwächung des Kaders möchte Markus Piszczan nichts wissen. Er hat sogar ein ambitioniertes Ziel ausgegeben, denn mit dem fünften Tabellenplatz könnte man sich direkt für die neue Verbandsliga qualifizieren. Saisonstart ist am 10. September mit einem Heimspiel gegen Langelsheim/Astfeld.

„Der Kader ist nicht schlechter als in der vergangenen Serie“, ist Piszczan überzeugt. „Das einige, was man sagen muss, ist, dass die Liga vermutlich etwas stärker geworden ist. So ist beispielsweise Plesse als Oberliga-Absteiger zu beachten, HSG Göttingen ist eine ganz erfahrene Truppe, der MTV Braunschweig möchte sicherlich umgehend wieder in die Oberliga, und beim MTV Rosdorf II stehen auch Spielerinnen im Kader, die im Oberligateam einfach nicht mehr spielen möchten.

Der SVS möchte sein Tempospiel weiter strukturieren; dort stimmten die Laufwege nicht immer. Und im Positionsspiel hat Piszczan noch einiges an Luft nach oben ausgemacht. Vor allem vom Kreis erzielte der SVS viel zu wenige Treffer. „Insgesamt kann man sagen, dass wir auf jeden Fall gleich zu Saisonbeginn reichlich punkten wollen, um wie in der vergangenen Serie nicht unter Druck zu geraten. Am kommenden Wochenende steht die erste Testbegegnung an: Gespielt wird am Sonntag, 15.30 Uhr, beim MTV Rosdorf. (Manuel Brandenstein)