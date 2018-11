Northeimer HC II erwartet Rhumetal zum Derby

Northeim. In der Handball-Landesliga der Frauen steht das Nachbarschaftsduell zwischen Northeim II und Rhumetal auf dem Plan.

Landesliga Frauen

Northeimer HC II - HSG Rhumetal(Sa. 17.30 Uhr, Schuhwall). Voraussichtlich mit voller Kapelle machen sich die Rhumetaler zum Abschluss ihrer englischen Woche auf die kurze Reise in die Kreisstadt. „Vielleicht können wir auch noch mit einer Überraschung im Kader aufwarten“, erklärt Trainer Sascha Friedrichs, der ein typisches Derby mit viel Kampf erwartet. „Dem Sieger winkt ein Spitzenplatz in der Tabelle. Das sollte Ansporn sein, um noch ein paar zusätzliche Prozente heraus zu kitzeln. Wir sind selbstbewusst genug, um einen Sieg einfahren zu wollen.“ Das Hauptaugenmerk gilt dabei Northeims Toptorjägerin Yvonne Wode. Deren Trainer meldet mit Ausnahme der privat verhinderten Merle Rieck ebenfalls „alle Frauen an Bord“. „Motivieren muss ich niemanden. Alle sind heiß“, sagt Rainer Pischke. „Wir müssen gut in die Partie kommen, damit Ruhe einkehrt.“ Die Fehler vom vergangenen Wochenende wurden unter der Woche aufgearbeitet. Schwächephasen wie in Wittingen dürfe man sich nicht leisten. „Weniger Fehler machen und unsere Stärken ausspielen“, lautet die Devise des Northeimer Coaches.

Landesliga Männer

MTV Moringen - VfL Lehre(Sa. 19 Uhr, Burgbreite). Die Leistungen des VfL sind schwankend, das wahre Leistungsvermögen daher nur schwer einzuschätzen. Aktuell belegt Lehre Rang sieben und der MTV ist gewarnt. „Aber wir wollen natürlich auch das vierte Heimspiel gewinnen. Unser Ziel ist es, aus einer starken Deckung heraus Gegenstöße zu kreieren“, formuliert Peter Vollbrecht die Marschroute.

HSG Rhumetal II - HSG Nord Edemissen (Sa. 17 Uhr, Burgberg). „Wir müssen Edemissens Tempospiel in den Griff bekommen“, sagt Julian Hogreve. Der Spielertrainer hat großen Respekt vor dem oberligaerfahrenen Till Dreißigacker in den Reihen der Gäste. Bei Rhumetal fehlen Mats Wolter und Robin Stach. „In Braunschweig hat man gesehen, dass wir auch mit einer dünnen Personaldecke mithalten können. Wir wollen versuchen, nun wieder unsere Heimstärke auszuspielen.“

Northeimer HC II - HSG Langelsheim/Astfeld (Sa. 19.30 Uhr, Schuhwall). Seine Festung verteidigen will der NHC. „Dazu müssen wir die letzte Niederlage aus den Köpfen bekommen und unser Heimgesicht zeigen“, sagt Trainer Jan Kühn. Das Spiel seiner Crew ist mit der Verstärkung durch Alexander Palm deutlich variabler geworden. Der Gegner steht mit nur einem Pluspunkt als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand.

SG Zweidorf/Bortfeld - HSG Schoningen/U./W. (So. 17 Uhr). Einen kleinen Silberstreifen gibt es am Solling-Horizont: Einige Spieler aus der Reserve werden das Landesligateam in der prekären Situation unterstützen. „Wir müssen sie schnell in unser Spielsystem einbinden“, berichtet Wolfgang Scharberth. „Dass wir das Handballspielen nicht verlernt haben, hat man gegen Moringen in den ersten 20 Minuten gesehen.“ Darauf will die HSG aufbauen. (zys)