Northeimer HC II gewinnt das Derby im Rhumetal

25:22-Erfolg in der Burgberghalle

+ © Stefan Barbeln Anja Heise traf vier Mal für ihre HSG Rhumetal , die Derbypunkte fuhr letztlich aber der Gast aus Northeim ein. © Stefan Barbeln

Katlenburg – Nach den Rhumetaler Erfolgen der vergangenen Spielzeiten ging nun am Sonntag ausgerechnet das Derby in der Katlenburger Burgberghalle mit 25:22 (14:10) an den Northeimer HC II. In einem sehr guten Spiel der Frauenhandball-Landesliga gaben NHC-Torfrau Carolin Rien und zu viele Fehler auf Seiten der HSG den Ausschlag für den letztlich verdienten Northeimer Sieg.