Rhumetal gibt im Derby in Northeim klar den Ton an

Die Entscheidung war schon zur Halbzeit gefallen

+ © Hans-Peter Niesen Nichts zu machen: Northeim II mit Laura Herale verlor gegen Rhumetal mit Janine von Berg (8) und Alina Diedrich. © Hans-Peter Niesen

Northeim. Einen überraschend einseitigen Verlauf nahm das Frauenderby in der Handball-Landesliga zwischen der Reserve des Northeimer HC und der HSG Rhumetal. Die Gäste lagen am Samstag in der Schuhwallhalle bereits zur Pause deutlich mit 13:5 vorn und triumphierten am Ende ungefährdet mit 26:17.