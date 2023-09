Saisonstart ohne Happy End für SVS-Handballerinnen

Von: Manuel Brandenstein

Harte Gegenwehr: Miriana Minde (rechts) bekommt es hier zu spüren. © Brandenstein, Manuel

Den Saisonauftakt in der Handball-Landesliga der Frauen hatte sich der SV Schedetal Volkmarshausen anders vorgestellt.

Hann. Münden – Gegen überraschend selbstbewusste Langelsheimerinnen, die in der vergangenen Serie zweimal besiegt worden waren, gab es eine 20:23 (11:12)-Heimniederlage in der Gymnasiumshalle.

Beide Mannschaften übertrafen sich in der ersten Halbzeit an Nervosität beim Torwurf. Die Zuschauer sahen ein enorm schnelles Spiel, doch die Chancen wurden im Dutzend vergeben – darunter auf SVS-Seite auch vier Strafwürfe. Niemand fand sich, der das Spiel hätte beruhigen können. Hinzu kam, dass neben der guten SVS-Torhüterin Franziska Körber auch die Gästekeeperin einen starken Tag erwischt hatte. Besonders die linke Angriffsseite der HSG Langelsheim/Astfeld stürzte die Gastgeberinnen mit den torgefährlichen Sarah Schilf und Marie Ermrich ein ums andere Mal in Schwierigkeiten, und so lag die HSG mit 9:6 (18.) in Führung. Die eingewechselte Linksaußen Julietta Schott brachte ihr Team wieder heran. Trotzdem war Trainer Markus Piszczan sichtlich unzufrieden. Er meinte: „Wir lassen einfach zu viel liegen und machen es Langelsheim auch viel zu leicht.“

Den weitaus besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste, die bis zur 48. Minute lediglich drei Gegentreffer zuließen und nun mit 19:14 führten. Dann gab es aber doch noch einmal Hoffnung für den SVS: Christin Jaeger behielt bei zwei Siebenmetern die Nerven und verkürzte auf 19:20 (54.). Nach einem erneuten Zwei-Tore-Rückstand hielt Rechtsaußen Vanessa Toll ihr Team erneut in Reichweite (20:21), aber der vierte vergebene Strafwurf besiegelte die Auftaktniederlage. Markus Piszczans Fazit lautete: „Ich bin sprachlos was wir an Chancen, Siebenmetern, und Pfosten und Lattenwürfen hatten. Unsere Abwehr hat sich gesteigert, und auch spielerisch haben wir nicht enttäuscht.“ Jetzt gilt es, die Niederlage aufzuarbeiten und an der Fehlerquote zu arbeiten.

SV Schedetal Volkmarshausen: Körber, Rein – Minde 5/1, Jaeger 5/3, Schuler 3, Toll 2, Schott 2, Kaps 1, Doppe 1, Dreßler 1, Görtler, Stenzel, Rusteberg, Küllmer. (Rüdiger Pietsch und Manuel Brandenstein)