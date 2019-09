SV Schedetal hofft zum Auftakt auf Erfolgserlebnis

Altkreis Münden – Am Wochenende startet die Saison in der Frauenhandball-Landesliga. Der Dransfelder SC beginnt aber erst eine Woche später gegen Vorsfelde. Dafür ist der SV Schedetal Volkmarshausen gleich mit einem Heimspiel am Start.

SV Schedetal Volkmarshausen

Zu Gast in Gimte ist am Samstag der MTV Braunschweig (18 Uhr). Nach dem Klassenerhalt in der Relegation geht der SV Schedetal Volkmarshausen nun in seine zweite Saison. Mit Lars Koltscynski hat die Mannschaft einen neuen Steuermann auf dem Trainerposten. Schon in der abgelaufenen Saison stand Koltscynski dem Trainerteam zur Seite. Weiterhin sind Michael Orlob und Nico Blume im Betreuer und Trainerteam dabei. Lars Koltscynski war mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden: „Wir haben viel an taktischen Dingen und an neuen Formationen gearbeitet. So haben wir Enja Fiedler auf die Mitteposition gestellt, statt auf Halblinks. Auch haben wir viel Teambildung betrieben.“

Dass die Mannschaft fast komplett zusammen geblieben ist, kann ein Vorteil sein, denn sie ist eingespielt. Allerdings schlug das Verletzungspech wieder zu: Julia Liebert, Nike Kaps und Carolin Löhrer fallen zum Saisonstart definitiv aus.

Doch Koltscynski geht optimistisch an die Sache heran und glaubt, dass die Mannschaft in dieser Saison besser abschneidet als in der Vorsaison. „Wir peilen einen Platz im Mittelfeld an und wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist das vorrangige Ziel und daran arbeiten wir.“ Gerade in den letzten Spielen der Vorsaison hat der SVS gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist mitzuhalten.

Zum Saisonstart erwartet der SVS den MTV Braunschweig. Dieses Spiel wird zeigen, wohin die Reise gehen kann. „Wir wollen gegen Braunschweig gewinnen, das ist ganz klar. Und wenn die Mannschaft das Erlernte umsetzt, wird uns das auch gelingen“, sagte Koltscynski. In der Vorsaison unterlag der SVS in Braunschweig klar mit 18:28, aber im Heimspiel schaffte man einen 28:24-Erfolg.

Dransfelder SC

Beim Vorjahresvierten gab es aufgrund des Trainerwechsels Unruhe. Für Sebastian Flechtner ist nun wieder Andreas Dallügge an der Seitenlinie verantwortlich. Der DSC geht in seine fünfte Landesliga-Saison. Die Vorbereitung war laut Andreas Dallügge etwas holprig: „Leider mussten wir immer wieder urlaubsbedingt auf einige Spielerinnen verzichten, aber das geht ja im Sommer nicht nur uns so. Wir haben viel in Kleingruppen gearbeitet. Außerdem mussten wir uns erst mal wieder aneinander gewöhnen.“

Bei den Zielen will der neue Coach keine Abstriche machen: „Wenn wir einen vernünftigen Start auf die Reihe kriegen, sehe ich gute Chancen, um wieder im Vorderfeld zu landen. Letztlich wollen wir in der Saison aber vor allem viel Spaß haben.“

Einen Vorgeschmack auf die Serie lieferte das Pokalspiel gegen die HSG Liebenburg/Salzgitter. Dieses hat der Mannschaft erneut gezeigt, dass in der Landesliga auch eine klare Führung kein Garant für den Erfolg ist. der DSC muss also die Konzentration hochhalten. Dann könnte er vielleicht sogar in der tabelle oben anklopfen.