SV Schedetal in Schlussphase noch abgefangen

Gimte. Frauenhandball-Landesligist SV Schedetal Volkmarshausen konnte im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Grna einen Teilerfolg verbuchen. Vor gut 100 Zuschauern reichte es gegen die SG Zweidorf/Bortfeld zu einem 20:20 (8:8)-Unentschieden.

Realistisch betrachtet war es für den SVS ein Punktverlust, denn in der Schlussphase verspielte das Team eine Vier-Tore-Führung. Immerhin zeigte die Mannschaft, dass sie den Kampf um den Klassenerhalt angenommen hat.

Beide Mannschaften aus dem Tabellenkeller begannen nervös. Technische Fehler und vergebene Torchancen prägten das Spiel. Gerade hatte Carolin Löhrer für die Gastgeberinnen den Ausgleich zum 7:7 erzielt, als sich Michelle Weise aufmachte, um die Volkmarshäuserinnen sogar in Führung zu bringen. Bei ihrem erfolgreichen Sprungwurf prallte sie auf das Knie der Torhüterin und musste anschließend behandelt werden. Zur Überraschung wohl der meisten in der Halle zeigten die Schiedsrichter der Torfrau die Rote Karte. Die Gäste hatten keine zweite Keeperin mitgebracht, und so musste Feldspielerin Ann-Katrin Strutz ins Tor.

Auch nach dem Wechsel lieferten sich die Teams zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der 15:14-Führung durch Christina Stenzel schaffte es Volkmarshausen sogar in Unterzahl durch eine Löhrer-Doublette und einen Treffer von Julia Köhler für Stimmung auf der Tribüne zu sorgen. Innerhalb von fünf Minuten hatte der SVS einen 18:14-Vorsprung herausgeworfen und führte später noch einmal mit 19:15 (53.). Doch damit war das Pulver verschossen. Die Gäste, die nicht aufsteckten, erzielten durch ihre Hauptwerferin Filipczak (8/2) zehn Sekunden vor dem Abpfiff den gerechten 20:20-Ausgleich, den sie frenetisch feierten.

SV-Trainer Michael Orlob konnte mit dem Teilerfolg leben: „In einigen Situationen mussten wir cleverer agieren. Was aber heute zählt, ist, dass wir einen Punkt geholt haben, auf den man Aufbauen kann.“

SVS: Rein – Löhrer 4, Doppe 4/1, Weise 3, Köhler 2/1, Stenzel 2, Willenweber 2, Janotta 1, Wahle 1, Reuter 1, Kaps, Jerrentrup, Burg, Fiedler.