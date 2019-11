SV Schedetal Volkmarshausen bezwingt Mitkonkurrenten

Endlich haben die Handballerinnen des SV Schedetal Volkmarshausen mal ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewonnen.

Beim 33:26 (17:11)-Heimsieg über den MTV Vorsfelde verbuchte die Mannschaft ihren höchsten Erfolg seit dem Wiederaufstieg in die Landesliga.

Trainer Lars Koltscynski war nach dem zweiten Sieg dieser Spielzeit voll des Lobes: „Die Mannschaft hat sich das absolut verdient. Sie hat die Ruhe bewahrt und im Angriff kreative Lösungen gefunden.“ Der Coach hatte sich mit der auf einer Halbposition vorgezogenen Carolin Löhrer für eine verkappte 5-1-Deckung entschieden, womit der MTV-Rückraum nicht klar kam. So ging der SVS unter anderem mit 4:1 in Front.

Allerdings folgte einmal eine kurze Schwächephase, in der sich die Gäste einen leichten Vorteil erspielen konnten: Vorsfelde ging mit 6:5 und 7:6 in Führung. Nun zeigte sich immer mehr, dass die Gastgeberinnen an diesem Abend auf der Torhüterposition besser besetzt waren. „Franziska Körber hat eine tolle Leistung gezeigt“, gab Koltscynski zu Protokoll. Die junge Schlussfrau ließ bis zur Pause nur noch fünf Treffer zu, während ihre Vorderleute in der Offensive aufdrehten und mit elf Torerfolgen bis zum Seitenwechsel deutlich davonzogen.

Nach der Halbzeitpause waren die Volkmarshäuser Frauen schon öfter mal vom rechten Weg abgekommen, weshalb sie sich trotz der hohen Führung auch nicht in Sicherheit wiegten. Und tatsächlich kamen die Gäste bis auf vier Treffer heran (23:19/45.). Doch in dieser Phase übernahm Michelle Weise auf Linksaußen viel Verantwortung und brachte ihre Mannschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser. Insgesamt eine starke Mannschaftsleistung, bei der sich ausnahmslos alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintrugen. Auch das kommt nicht alle Tage vor.

SV Schedetal: Körber, Rein – Weise 12, Löhrer 4, Wahle 4, Fiedler 4, Stenzel 2, Willenweber 2, Burg 2, Jerrentrup 2/2, Reuter 1.