SV Schedetal wacht in Salzgitter zu spät auf

Salzgitter/Münden. Schlimme Wochen für die Landesliga-Handballerinnen des SV Schedetal Volkmarshausen: Nach dem Heim-Unentschieden im Kellerduell gegen Zweidorf unterlag der Aufsteiger bei der HSG Liebenburg-Salzgitter mit 21:26 (8:17).

Trainer Michael Orlob fühlte sich dabei an die Heimniederlage gegen Dransfeld erinnert, bei der ebenfalls in der ersten Halbzeit nichts zusammenging. „Die erste Hälfte war von unserer Seite wirklich desolat. Besonders zwei der Rückraumspielerinnen haben wir nicht in den Griff bekommen“, meinte Orlob. Bruns und Mönnich erzielten insgesamt 18 Treffer.

Hinzu kam, dass mit Hilke Doppe eine Volkmarshäuserin während der ersten Halbzeit zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie hatte einen Ellenbogen auf ihr Brustbein bekommen und klagte über Luftbeschwerden. So ging es bereits mit neun Toren Rückstand in die Halbzeitpause.

Danach wurde es deutlich besser bei den Gästen. Sie gewannen sogar den zweiten Durchgang mit 13:9, was letztlich aber nur den Ärger über die schwachen ersten 30 Spielminuten verstärkt haben dürfte. Erst jetzt packte die Abwehr konsequent zu und die Angriffsaktionen wurden mit der nötigen Schnelligkeit ausgeführt. Das müsste halt mal über die komplette Spielzeit gelingen. Schedetal Volkmarshausen:Rein – Rutetzki 4, Toll 4, Fiedler 4/1, Willenweber 3/2, Weise 2, Doppe 2, Stenzel 1, Wahle, Kaps 1, Münchberg, Burg, Reuter, Köhler.

Rubriklistenbild: © Rüdiger Pietsch