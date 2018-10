SVS Schedetal hält nur zehn Minuten mit

Braunschweig/Münden. In der Frauenhandball-Landesliga kassierte der SV Schedetal Volkmarshausen die vierte Niederlage im vierten Spiel. Mit 18:28 (6:14) fiel die Niederlage beim MTV Braunschweig deutlich aus. Damit bleibt die Grna-Sieben auf dem letzten Platz hängen.

„Wir lassen die Köpfe nicht hängen, werden alles versuchen, um da rauszukommen. Wir müssen jetzt die Pause nutzen und dann in drei Wochen wieder angreifen“, sagte Trainer Marcus Grna.

Die Mannschaft ging sehr motiviert in das Spiel, aber nur in den ersten zehn Minuten blieb der SV Schedetal Volkmarshausen am Gegner dran. Dann setzten sich die Gastgeberinnen kontinuierlich ab. Große Schwierigkeiten hatte der SV vor allem mit Marleen Rutenberg, die zehn Mal erfolgreich war. Auch Christina Wählisch bekamen die Volkmarshäuserinnen kaum zu fassen; sie war sieben Mal erfolgreich. Eines konnten man dem SVS nicht absprechen: Kämpferisch überzeugten sie. Aber das allein reichte nicht, um erfolgreich zu sein. Viele Chancen wurden vergeben und auch bei Strafwürfen zeigte die Mannschaft Schwächen – alle drei blieben ungenutzt. Entscheidend war aber, dass im Angriff zu wenig herumkam. Jetzt ist erst mal bis zum 20.10. Pause, ehe es mit einem Auswärtsspiel in Wittingen weitergeht.

SVS: Rein, Joel – Weise 4, Köhler 4, Löhrer 2, Rutetzki 2, Münchberg 2, Willenweber 1, Jerrentrup 1, Reuter 1, Janotta 1, Toll, Stenzel, Fiedler.

Rubriklistenbild: © Rüdiger Pietsch